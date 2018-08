Nieuws Denk

Denk moet referendumsubsidie terugbetalen, geld onjuist besteed

Denk moet het leeuwendeel van de subsidie terugbetalen die de partij heeft ontvangen voor de campagne voor het referendum over de inlichtingendiensten. Ruim 16 duizend euro is niet besteed zoals de bedoeling was, oordeelt de commissie die op de subsidie toeziet.