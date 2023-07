Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan stopt en verlaat de politiek

Farid Azarkan in januari 2022 in de Tweede Kamer tijdens het debat over de regeringsverklaring. Beeld Freek van den Bergh

Na ruim zesenhalf jaar in de Kamer is het volgens Azarkan ‘tijd om een andere keuze te maken en andere dingen te gaan doen’. Hij blijft wel Kamerlid tot de verkiezingen op 22 november. Azarkan zit sinds 2017 in de Kamer voor Denk en werd drie jaar geleden fractievoorzitter.

In aanloop naar de Kamerverkiezingen in 2021 was hij al lijsttrekker van zijn partij en wist hij de drie zetels in de Tweede Kamer te behouden. Het is nog niet bekend wie Azarkan moet opvolgen.

