Denk en BNNVARA botsen hard in kort geding om geheime gespreksopname

De advocaat van BNNVARA houdt na de lach even in, maar haalt zijn voet niet van het gaspedaal. Integendeel. Niet alleen lijkt het mediabeleid van Denk op dat van de Amerikaanse president, de partij is zelfs ‘een vijand van de media’ en ‘kweekt haat’ onder de bevolking. ‘Want dat levert stemmen op.’

De vonken vlogen er woensdag af in de rechtbank in Amsterdam, waar Denk en BNNVARA tegenover elkaar stonden in een kort geding. Aanleiding was een primeur van De Nieuws BV, het Radio 1-programma van de omroep. In juni onthulde De Nieuws BV dat Denk voor de laatste verkiezingen overwoog om met nepadvertenties op Facebook te doen alsof Geert Wilders het land wilde ‘zuiveren’.

Verwijzing naar Holocaust

Het radioprogramma sprak met Azarkan op zijn eigen fractiekamer, nam dat gesprek in het geheim op en zond het uit om de beschuldigingen te staven. Die aanpak is ongehoord, vindt Azarkan, die daarom eist dat de opnames door BNNVARA van het internet worden verwijderd. ‘Mij is verteld dat er één plek in de Kamer is waar je je veilig mag wanen’, nam hij zelf het woord, ‘en dat is in je eigen fractiekamer.’

BNNVARA wierp tegen dat haar journalisten de opname wel moesten maken, omdat Denk hun nieuws anders glashard zou ontkennen. Het journalistieke belang woog zwaarder dan de schending van de richtlijn in de Tweede Kamer die voorschrijft dat een gesprek niet stiekem mag worden opgenomen. ‘Het zogenaamde zuiveren door Wilders was een duidelijke verwijzing naar de Holocaust.’

Op woensdag 15 augustus doet de rechter uitspraak.