Denen straffen Saoedi’s met opschorten nieuwe wapenverkopen

Saoedi-Arabië is een van 's werelds grootste wapenimporteurs. In maart bestelde het onder andere 48 Eurofighters, gemaakt door een groep Europese landen. Beeld AFP

Behalve de moord op Khashoggi, noemde de Deense minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen ook de oorlog in Jemen als reden voor de opschorting van de wapenverkopen. De Saoedi’s leiden een coalitie van voornamelijk landen in de Golf-regio die militair de Houthi-strijders bevechten.

‘Saoedi-Arabië is op dit moment op veel terreinen destructief’, aldus Samuelsen. ‘Met de verslechtering van de toch al vreselijke situatie in Jemen en het doden van Jamal Khashoggi, zijn we in een nieuwe situatie terechtgekomen.’

De opschorting heeft alleen betrekking op nieuwe militaire contracten. De wapenverkoop waarvoor al toestemming was gegeven, zullen gewoon worden afgerond. De Deense regering keurde vorig jaar tien militaire contracten goed die betrekking hadden op Saoedi-Arabië.

Viering van een islamitische feestdag in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. De stad is in handen van Houthi-strijders en wordt voortdurend gebombardeerd door de Saoedische luchtmacht. Denemarken noemt als reden voor de wapenban de Saoedische bombardementen in Jemen. Beeld EPA

Opheldering geven

Onder de Deense sancties vallen ook goederen die zowel voor militaire als civiele doeleinden kunnen worden gebruikt. De Deense export naar Saoedi-Arabië bedroeg vorig jaar 688 miljoen euro.

De Duitse regering stopte vorige week per direct de export van wapens en ander militair materieel naar de Saoedi’s. Lopende en eerder goedgekeurde opdrachten worden stopgezet en ook mochten bedrijven geen nieuwe wapencontracten sluiten. Met de maatregel wil Berlijn de Saoedi’s bewegen opheldering te geven over de omstandigheden waaronder Khashoggi is vermoord.

Duitsland is na de VS, Rusland en Frankrijk de vierde wapenexporteur in de wereld. In de eerste zes maanden van dit jaar plaatste Saoedi-Arabië een order ter waarde van 516 miljoen euro in Duitsland. Alleen Algerije bestelde in die tijd voor nog meer geld oorlogsmaterieel in Duitsland.

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi. Beeld EPA

Franse export

Frankrijk kondigde maandag aan snel te zullen beslissen over strafmaatregelen tegen Riyad. De Saoedi’s, een van ’s werelds grootste wapenimporteurs, zijn ook een grote klant van Franse wapenfabrikanten. Deze week bleek dat de VS weinig voelen voor het aan banden leggen van de export van wapens naar Saoedi-Arabië.

President Trump prees de Saoedische regering woensdag zelfs voor het helpen verlagen van de olieprijs. Trump staat echter onder toenemende druk van het Congres, ook van Republikeinen, om strafmaatregelen te nemen tegen de Saoedische regering.