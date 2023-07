Denemarken wil koranverbrandingen bij ambassades verbieden

Demonstranten in Karachi (Pakistan) steken een Zweedse vlag in brand uit protest tegen de koranverbranding- en vernieling in Zweden. Beeld ANP / EPA

‘We hebben recent verschillende koranacties gezien die werden uitgevoerd door slechts een klein aantal mensen en die alleen dienen om verdeeldheid te creëren terwijl de wereld eigenlijk behoefte heeft aan eenheid’, aldus Rasmussen tegen de Deense publieke omroep. Hij noemde de koranverbrandingen slecht voor de Deense belangen en de veiligheid van Denen.

De minister kon niet zeggen hoe het wetsvoorstel eruit komt te zien. Het is niet de bedoeling opnieuw een wet tegen blasfemie in te voeren, zei hij. Volgens Rasmussen draaien ambtenaren op het ministerie van Justitie overuren om met een geschikte juridische oplossing te komen.

Ook Zweden zoekt naar een manier om een einde te maken aan de koranverbrandingen. De regering denkt erover de wet op de openbare orde aan te passen, zodat de politie meer ruimte krijgt koranacties te verbieden. Zondag sprak de Zweedse premier Ulf Kristersson met zijn Deense collega Mette Frederiksen over het probleem.

Brand Zweedse ambassade

De afgelopen weken organiseerde een extreem-rechtse groep verschillende koranverbrandingen voor buitenlandse ambassades in Kopenhagen. In Zweden verbrandde een man een koran bij een moskee in de hoofdstad. Vorige week vernielde hij een koran bij de Iraakse ambassade.

De koranacties in Denemarken en Zweden leidden tot woede bij moslims in binnen- en buitenland. Donderdag staken betogers in de Iraakse hoofdstad Bagdad de Zweedse ambassade in brand. Ook kwam er formeel protest van landen als Iran, Algerije, Egypte en Turkije. Zweden heeft de steun van dit laatste land nodig om te kunnen toetreden tot de Navo. De Iraanse geestelijke ayatollah Ali Khamenei zei dat Zweden zich klaarmaakt voor ‘een oorlog tegen de moslimwereld’.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet heeft de Zweedse politie ten minste drie nieuwe aanvragen ontvangen voor openbare bijeenkomsten in Stockholm de komende weken waarbij het de bedoeling is om exemplaren van de koran te verbranden. Eén aanvraag is voor het verbranden van een koran voor de Iraanse ambassade op 3 augustus. De andere aanvragen gaan over het verbranden van korans op 10 augustus in de plaats Norsborg in het zuiden van de provincie Stockholm en in de stad Stockholm zelf.

Haatzaaien

Een van de aanvragers in Zweden is dezelfde man die de afgelopen twee koranacties organiseerde. Het gaat om een 37-jarige Irakees die asiel heeft gekregen in Zweden. De man is inmiddels aangeklaagd voor haatzaaien tegen een specifieke groep. Ook evalueert de Zweedse migratiedienst zijn asielstatus.

Een van de aanvragers is ook van plan om bij een kerk een boek met christelijke lofzangen te verbranden. Het doel zou zijn om de ‘koranverbrandingen te de-escaleren die alle Zweedse mensen en de Zweedse regering in zo’n moeilijke positie brengen in de moslimwereld’, schrijft het Zweedse persbureau TT.

De Zweedse premier Kristersson sprak eerder zijn bezorgdheid uit. Hij vreest dat er iets ergs gaat gebeuren als de protesten aanhouden, liet hij weten aan TT. ‘Ik ben extreem bezorgd over waar het toe kan leiden.’