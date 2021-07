Denemarken verslaat Tsjechië in uitputtend duel en plaatst zich voor halve finale op Wembley

Dolberg viert de 0-2. Beeld AP

Joakim Mæhle is de linksback van Denemarken maar besloot in de 42e minuut van het kwartfinaleduel met Tsjechië de bal met buitenkant rechts voor te geven, een beetje in de geest van de Portugees Ricardo Quaresma die daar een handje van had. Ene Johan Cruijff idem. De bal draaide precies tussen onmachtige Tsjechische verdedigers en het doel door zo voor de voeten van spits Kasper Dolberg die bij de tweede paal de bal hoog tegen de touwen werkte. Het was het tweede doelpunt voor Denemarken en bleek later beslissend, want de Tsjechen maakten er maar een.

Het was tevens het hoogtepunt van de avond, die voorzet. Zeker in technisch opzicht. Tsjechië-Denemarken was verder een zeer onderhoudend duel omdat beide ploegen ondanks de hitte in Baku zoveel mogelijk de aanval zochten, terwijl ze daar niet de beste wapens ter wereld voor hebben. Maar toernooivoetbal is vooral een kwestie van teamgeest, van onderlinge afstemming, scherpte, wilskracht en fitheid. Zeker dit EK, dat plaatsvindt na een slopend seizoen op verschillende plekken in Europa.

Denemarken viel aan, omdat het de aard van de ploeg is geworden onder bondscoach Kasper Hjulmand, Tsjechië omdat de Deense middenvelder Thomas Delaney al in de vijfde minuut had toegeslagen. Maar verder dan een tegentreffer via Patrik Schick, kort na rust, kwamen de Tsjechen niet waardoor Denemarken nu voor de eindfase van het toernooi naar Londen mag.

De energie en dynamiek die beide ploegen kenmerkten dit toernooi, probeerden ze zo goed als mogelijk aan de dag te leggen. Maar de reis naar Baku, de buitenpost van dit EK, was ver en het is er benauwd. Al vlot waren de shirts van alle spelers doorweekt van het zweet, later kwam daar nog bloed bij op Tsjechische hoofden in hun jacht op de gelijkmaker.

Tsjechië had met het uitschakelen van Nederland in de achtste finales (2-0) al een flinke scalp te pakken. Denemarken maakte in de laatste twee wedstrijden, tegen Rusland en Wales, acht doelpunten en incasseerde er slechts een. De focus is knap bewaard gebleven, de teamgeest zelfs versterkt na het wegvallen van spelmaker Christian Eriksen, die in het eerste pouleduel met Finland een hartstilstand kreeg, en de ploeg nadien vanuit huis aanmoedigt.

De Scandinaviërs waren licht favoriet en schoten uit de startblokken. Een, door de Nederlandse scheidsrechter Kuipers onterecht gegeven, hoekschop werd binnengekopt door de vogelvrije Delaney. Hij stond vrij ver van het doel, maar zijn kopbal was er een uit het instructieboekje: krachtig naar de grond gekopt.

Vogelvrij kan Delaney inkoppen. Hij doet het wel mooi: hard en naar de grond. Beeld AP

Het is geen toeval dat de treffer viel uit een standaardsituatie, Denemarken sticht daar al het hele toernooi veel gevaar mee. Tsjechië is de ploeg van de lange mannen, van het loopvermogen, maar ook van de slimme binnendoorpasses. Van Vladimir Coufal die dirigeert vanaf de rechtsbackpositie en natuurlijk spits Schick. Met zijn treffer werd hij gedeeld topscorer met de al eerder uitgeschakelde Cristiano Ronaldo. Beiden maakten er vijf, Schick natuurlijk de mooiste met zijn superschot van net over de middenlijn tegen Schotland.

Zijn treffer tegen Denemarken kwam tot stand tijdens het offensief dat Tsjechië ontketende na rust, toen er met spits Michael Krmencik nog een lange man bij kwam, maar waaruit vooral schietkansen voortkwamen. De voorzet van Coufal was niet zo gelikt als die van Mæhle maar wel op maat voor een spits van het kaliber Schick, die de bal knap vanuit de lucht in de hoek plaatste.

Goal nummer vijf voor Schick, daarmee kwam hij samen met Ronaldo bovenaan de topscorerslijst. Beeld EPA

Denemarken moest toen meer terugplooien waar het voor rust de volledige controle had met soms knap combinatiewerk via oud-Ajacied Dolberg, die tegen Wales al tweemaal scoorde, en zijn ongrijpbare generatiegenoot Mikkel Damsgaard. Delaney sloot geregeld aan en scoorde bijna nogmaals op aangeven van Jens Stryger.

Tsjechië was in die fase van slag, het kreeg de druk niet op de laatste linie van Denemarken, zoals dat wel tegen Nederland lukte. Het gaf enorme ruimtes prijs waar de Denen raad mee wisten, de onvermoeibare Mæhle met name.

Na rust was het een uitputtingsslag. Beide coaches wisselden vlot en veel om vers bloed te brengen. De voor Dolberg ingevallen Yusuf Poulsen was vaak gevaarlijk bij Deense uitbraken. Poulsen, net hersteld van een hamstringblessure, lanceerde Mæhle in de 81e minuut maar de Tsjechische doelman Vaclík redde sterk met zijn benen op diens lage inzet. Bij Tsjechië was de vermoeide Schick toen al gewisseld, zoals iedereen op zijn tandvlees liep.

De Denen moeten dus nog even door, woensdag spelen ze op Wembley de halve finale. Maar, zo lieten ze weten, ze zijn al een poosje voor niemand meer bang.