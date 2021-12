Denemarken: veel positieve testen, en nu ook gestage toename opnamecijfers

Recordaantal besmettingen gemeld in Denemarken, opnamen stijgen ook maar minder snel

Rijen voor het laten doen van een sneltest in het centrum van Aalborg. Het aantal besmetting loopt in Denemarken snel op. Beeld AFP

De Deense besmettingscijfers zijn, op die van het kleine Andorra na, momenteel de hoogste ter wereld. De afgelopen week testen 92 duizend Denen positief, zo’n 1.600 per 100 duizend inwoners. Dat is ruim drie keer zoveel als in Nederland. Deense gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen, maar laten ook weten dat het land heel veel test in vergelijking met andere landen. Ruim 80 procent van de coronabesmettingen zijn met de omikronvariant, blijkt uit de jongste cijfers van het Statens Serum Institut, de Deense tegenhanger van het RIVM. Dagelijks belanden gemiddeld zo’n 129 Denen in het ziekenhuis met covid-19, relatief veel op nog geen zes miljoen inwoners. De opnamecijfers stijgen, maar in een veel lager tempo dan het aantal gemelde besmettingen. Vanwege het oplopen van de besmettingen in veel Europese landen heeft buurland Zweden deze week reisbeperkingen ingesteld – ook volledig gevaccineerde reizigers moeten een negatieve test kunnen laten zien.

Aan ruim 1 op de 8 GGD-testen ging een zelftest vooraf, klein gedeelte blijkt fout-positief

Van de 347 duizend testen die de GGD’s vorige week uitvoerden waren er zeker 47 duizend, ruim 1 op de 8, aangevraagd na een positieve zelftest. Van nog eens 60 duizend testen is niet bekend of er een zelftest aan vooraf ging. Bij testafspraken die telefonisch worden gemaakt, vraagt de GGD sinds half november niet meer of iemand een zelftest heeft gedaan. Het RIVM adviseert om een positieve zelftest te bevestigen. Dat is niet alleen om de verspreiding van het virus in beeld te krijgen, maar ook om een een fout-positieve uitslag uit te sluiten. In 16 procent van de gevallen bleek de GGD-test negatief nadat er op de zelftest twee streepjes waren verschenen.