Denemarken is buitenlandse studenten zat: ‘Wij kunnen niet het onderwijs van andere landen faciliteren’

Denemarken is het zat om de arbeidsmarkt van ander EU-landen te spekken met zijn goede, grotendeels gratis onderwijs. Het aantal plaatsen voor buitenlandse studenten bij Engelstalige studies wordt daarom drastisch verminderd. Uit een analyse van de Deense overheid blijkt dat velen na afronding van hun Engelstalige bachelor of master naar hun eigen land terugkeren om daar een baan te zoeken.

Buitenlandse studenten aan Wageningen Universiteit. Foto Marcel van den Bergh

‘Het is goed dat er internationale studenten in Denemarken zijn. Maar wij kunnen niet het onderwijs van andere landen faciliteren’, zegt Tommy Ahlers, de minister van Hoger Onderwijs en Wetenschap, in een persverklaring.

Studenten uit de Europese Unie betalen geen collegegeld in Denemarken, terwijl ze dat in Nederland bijvoorbeeld wel zijn verschuldigd. Bovendien ontvangt de helft van de studenten voor een deel of de gehele studie een Deense studiefinanciering. Ruim 40 procent van de studenten aan de Engelstalige masters is binnen twee jaar na het afronden van de opleiding vertrokken. Slechts eenderde van de afgestudeerde internationale studenten heeft na twee jaar een baan in Denemarken.

De Deense universiteiten moeten nu tussen de twee- en drieduizend minder studenten aannemen. Het aantal buitenlandse studenten is de laatste tien jaar hard gegroeid, blijkt uit de cijfers van het Deense onderwijsministerie. Volgden er in 2004 nog 7.500 buitenlanders een Engelstalige Deense opleiding, in 2016 was dat aantal gestegen naar ongeveer 22 duizend studenten.

Ahlers wil dat universiteiten plannen ontwikkelen om internationale studenten langer in Denemarken te houden na hun studie door ze sneller aan een Deense baan te helpen. Daarnaast wil de overheid dat universiteiten kritisch naar het aanbod Engelstalige studies kijken. De Denen willen ‘de manie’ stoppen om steeds meer Deense studies in het Engels aan te bieden om zo meer internationale studenten aan te trekken.

Het besluit roept in Denemarken kritische reacties op. ‘Dit zal de cultuur op onze universiteiten verzwakken. Als we minder internationale studenten om ons heen hebben, zal dat het netwerk van de universiteiten minder sterk maken’, zei Anders Bjarklev, voorzitter van een overkoepelend orgaan van de acht universiteiten, tegen de Deense publieke omroep DR. Hij denkt dat de overheid met deze maatregel niet haar doel zal bereiken. Zes van de acht Deense universiteiten zullen echter aan de omroep van de minister gehoor geven.

De Deense studentenvakbond vindt dat de economische argumenten achter het besluit geen hout snijden, maar legt tegenover DR niet uit waarom.

De kosten en baten van internationale studenten zijn al langer onderdeel van discussie in Denemarken. Studenten uit de Europese Unie kunnen in Denemarken bijvoorbeeld een studiebeurs en -lening krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld aantonen dat ze een bijbaan hebben van minimaal tien uur per week.

Denemarken baalt ervan dat sommige studenten de lening vervolgens niet willen of kunnen terugbetalen, meldde DR eerder dit jaar. Vanwege EU-regels mag de Deense staat de studieschuld niet in de andere landen innen. De Denen hebben dit probleem begin dit jaar aangekaart bij de Europese Commissie. Er stond vorig jaar ongeveer 123 miljoen Deense kronen (ongeveer 17 miljoen euro) aan nog te innen studieschuld uit in andere EU-landen.