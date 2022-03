Denemarken houdt referendum over Europese defensiesamenwerking

‘Poetins zinloze en brute aanval op Oekraïne leidt tot een nieuw tijdperk in Europa’, aldus de Deense premier Mette Frederiksen. Beeld via REUTERS

In 1993 bedongen de Denen een uitzonderingsclausule, waardoor het als enige EU-lid niet meedoet aan het gemeenschappelijke Europese veiligheids- en defensiebeleid. Daardoor hoeft Denemarken, dat tevens lid is van de Navo, niet mee te doen aan Europese militaire missies en geen bijdrage te leveren aan de Europese defensie. Het profiteert echter ook niet van gezamenlijke aankopen of ontwikkeling van militair materieel. Door de oorlog in Oekraïne wil de Deense regering dit nu aanpassen. Het referendum over het voorstel zal op 1 juni plaatsvinden.

Daarnaast gaat het Deense defensiebudget geleidelijk aan omhoog. In 2033 moet het budget 2 procent van het bnp bedragen, gelijk aan de Navo-richtlijn. Dat is ruim 2 miljard meer dan het huidige defensiebudget van Denemarken. ‘Historische tijden nopen tot historische beslissingen’, aldus Frederiksen. ‘Poetins zinloze en brute aanval op Oekraïne leidt tot een nieuw tijdperk in Europa, een nieuwe realiteit.’

Frederiksen zei dat de coalitiepartijen ook besloten hebben dat Denemarken zo snel mogelijk onafhankelijk moet worden van de Russische gastoevoer. Ze zei niet wanneer de regering dit geregeld wil hebben.

Denemarken heeft twee keer eerder referenda gehouden over de opheffing van de Deense EU-uitzonderingsclausules, op het gebied van justitiesamenwerking en over de euro. Beide keren wonnen de tegenstanders van verdere EU-samenwerking. Volgens een recente peiling van televisiezender TV2 zou 49 procent van de bevolking nu voor defensiesamenwerking zijn en 27 procent tegen.