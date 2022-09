Denemarken: gaslek Nord Stream was doelbewuste aanslag

De Deense minister van Defensie Morten Boedskov, premier Mette Frederiksen, minister van Klimaat Dan Jörgensen en minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod op de persconferentie over de lekkages in de Nord Stream-pijpleidingen. Beeld AP

‘Het is nu duidelijk dat de autoriteiten na onderzoek hebben geconcludeerd dat sprake is van doelbewust handelen’, aldus Frederiksen. Wie achter de aanslag zit, is nog niet duidelijk. Volgens de premier is er geen directe militaire bedreiging richting Denemarken. Op de vraag of de sabotage-actie een aanval op Denemarken was, antwoorde de premier dat het in internationale wateren gebeurde en het antwoord dus nee is.

Ook de Zweedse regering denkt aan sabotage, zei waarnemend premier Magdalena Andersson dinsdagavond tijdens een persconferentie. Ze zei dinsdag contact te hebben gehad met Navo-baas Jens Stoltenberg en de regeringen van Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Ook Andersson benadrukte dat geen sprake is van een aanval op Zweden. Ze wilde niet speculeren over de dader of de motieven. Minister van Defensie Peter Hultqvist zei dat indien nodig marineschepen naar het gebied worden gestuurd.

Deense F-16's ontdekten maandag de eerste twee lekkages aan gaspijpleiding Nord Stream 1, nabij het Deense eiland Bornholm. Vlak erna bleek ook Nord Stream 2 te lekken. Voorafgaande aan de ontdekking van de lekkages waren forse explosies in zee geregistreerd. Zweedse deskundigen zeiden dinsdag uit te gaan van een krachtige explosie. ‘Er is niet veel anders dat het geweest kan zijn’, aldus Peter Schmidt, seismoloog aan de universiteit van Uppsala tegen persbureau AFP.

Beelden die de Deense overheid dinsdagmiddag vrijgaf, gemaakt door een F-16, tonen twee reusachtige schuimende draaikolken aan de oppervlakte van de Oostzee. De grootste heeft een doorsnede van bijna een kilometer. Denemarken heeft alle scheepsverkeer binnen 5 mijl (9,3 kilometer) rond de lekkages verboden. Buurland Noorwegen voert de beveiliging van zijn olie- en gasinstallaties op. Maandag maakten de Noren bekend dat in de buurt van boorplatformen onbekende drones waren waargenomen.

Nord Stream 1 en 2 lopen parallel aan elkaar van de Russische kust nabij St.-Petersburg naar het Noord-Duitse plaatsje Lubmin, ruim twaalfhonderd kilometer over de bodem van de Oostzee. Beide zijn buiten gebruik door de Oekraïne-oorlog. De uitbater van de pijpleidingen, Nord Stream AG, zei dinsdag dat de pijpleidingen nu voor onafzienbare tijd onbruikbaar zijn. Daarmee lijkt enige hoop dat er deze winter toch weer gas door Nord Stream zou gaan voorgoed van tafel.