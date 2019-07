Den Haag voert ‘aanvalsplan vaccinatie’ uit: mobiele vaccinatieteams moeten vaccinatiegraad doen stijgen

Rotterdamse tieners worden gevaccineerd tegen meningokokken tijdens een vaccinatiedag in maart in Ahoy. Beeld ANP

De (dalende) vaccinatiegraad is landelijk 90,2 procent, in Den Haag ligt die op 87,9 procent. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is 95 procent een vereiste voor groepsimmuniteit. Reden voor de gemeente om in actie te komen.

De Haagse mobiele teams maken deel uit van het ‘aanvalsplan vaccinatie’ van de gemeente. Hoe de teams eruit komen te zien, kan een woordvoerder nog niet zeggen. ‘Je kunt denken aan busjes. Het belangrijkste is dat we van onze stoel af komen.’

In veel landen wordt al gebruikgemaakt van zulke mobiele teams. In de provincie Antwerpen begon men er in 2015 mee. De Antwerpse teams zijn gericht op groepen die niet of moeilijk in aanraking komen met het vaccinatieprogramma (dat daar onder meer via scholen wordt geregeld): bijvoorbeeld de orthodoxe Joden die hun eigen scholen hebben en Roma en woonwagenbewoners die vaak van verblijfplaats veranderen. De teams proberen ook de kwetsbaren en mensen aan de rand van de samenleving te bereiken.

Pierre van Damme, hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit Antwerpen en hoofd van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, zegt dat het ‘binnen de geest van de laagdrempeligheid past’. Je moet het mensen zo eenvoudig mogelijk maken om zich te laten inenten en dat betekent soms dat je naar hen toe moet. ‘Je merkt dat groepen er niet weigerachtig tegenover staan.’ In Vlaanderen werpt de aanpak vruchten af: volgens de jaarverslagen van het Mobiel Vaccinatie Team zijn er de afgelopen vier jaar enkele duizenden extra mensen bereikt.

Doelgroep jongeren

In Den Haag bestaat de doelgroep van de mobiele vaccinatieteams vooral uit jongeren. De vaccinatiegraad ligt er laag voor inentingen op latere leeftijd, zoals tegen HPV en meningokokken. De teams zouden kunnen worden ingezet bij scholen en buurtcentra. ‘Daar gaat enige voorbereiding in zitten’, zegt de woordvoerder. ‘Ouders moeten van tevoren toestemming geven. We gaan niet zomaar ergens langs.’ De gemeente kiest voor een ‘wijkgerichte’ aanpak.

In Den Haag is, net zoals landelijk, de groep vaccinatieweigeraars en -twijfelaars toegenomen. In deze diverse stad gaat het om onder anderen jonge hoogopgeleide ouders die zich kritisch opstellen tegenover vaccins, om antroposofen en om groepen waarin ‘religieuze overtuigingen een rol spelen’. Om welke groepen het precies gaat, en in welke wijken die zich bevinden, laat de gemeente in het midden. Data waarover de GGD beschikt, worden nu geanalyseerd. De resultaten worden later dit jaar gepubliceerd.

Naast de weigeraars is er een groep voor wie volgens de woordvoerder ‘vaccineren geen prioriteit heeft’ of voor wie de drempel te hoog ligt. ‘Bereikbaarheid’ en ‘laagdrempeligheid’ zijn dan ook trefwoorden in het aanvalsplan. Ook wil de gemeente haar inwoners beter informeren en zorgprofessionals leren hoe ze moeten omgaan met twijfelende of weigerende ouders. Bovendien hoopt de gemeente bij het uitvoeren van het aanvalsplan meer te leren over de precieze oorzaken van de lage vaccinatiegraad.