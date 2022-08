Den Haag klopt aan bij veiligheidsregio’s voor verdubbeling noodopvang asielzoekers

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) staan de pers te woord na afloop van een beraad over de crisisopvang in juni. Beeld ANP

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) heeft het verzoek om extra noodopvang dinsdag neergelegd bij de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Dat beraad laat zich er nu nog niet over uit, zegt voorzitter Hubert Bruls tegen persbureau ANP. Hij benadrukt wel dat de veiligheidsregio’s nu al aanlopen tegen de grenzen van het uitvoerbare.

Eerder spraken staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie en de veiligheidsregio’s af dat 5.500 noodopvangplekken beschikbaar zouden komen. Nu vraagt de staatssecretaris er nog eens 5.600. Dit terwijl de gemeenten hebben gezegd tot 1 oktober crisisopvang te kunnen leveren, maar die verantwoordelijkheid daarna aan het kabinet te willen teruggeven. Bruls: ‘We zien wel dat de situatie in Ter Apel onmenselijk en onwenselijk is, dus misschien kan het wat langer duren.’ Bij het aanmeldcentrum in Oost-Groningen was de laatste weken sprake van mensonterende toestanden wegens gebrek aan capaciteit.

De kortetermijnmaatregelen om de druk op Ter Apel te ontlasten, lopen niet goed. Van der Burg heeft twee cruiseschepen besteld waarop asielzoekers opgevangen kunnen worden, maar geschikte locaties zijn nog steeds niet gevonden, laat een woordvoerder van de staatssecretaris weten.

Krapte op woningmarkt

Ook de gemaakte afspraak om 7.500 vluchtelingen die in Nederland mogen blijven versneld vanuit asielzoekerscentra te plaatsen in een reguliere woning, ‘loopt totaal niet’, zegt de woordvoerder. ‘Gemeenten willen wel en doen hun best’, maar onder meer de krapte op de woningmarkt en de wachtlijsten voor andere spoedzoekers, spelen de overheid parten, verduidelijkt ze.

De veiligheidsregio’s hebben maandag nogmaals bij Van der Burg aangedrongen op een structurele oplossing. Zo zou het kabinet met een wettelijke verplichting kunnen komen om asielzoekers op te vangen. In een dinsdagavond verzonden brief aan de Tweede Kamer schrijven Van der Burg en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting dat ze aan zo’n wetsvoorstel werken, maar dat een eerste versie daarvan op zijn vroegst pas na de zomer af is. Daarna kunnen betrokkenen nog reageren, wordt het voorstel eventueel aangepast en moet het nog langs het parlement.

Voor de middellange termijn willen Van der Burg en De Jonge daarom dwang gaan toepassen om opvanglocaties te realiseren. Normaal gesproken moet de gemeente een omgevingsvergunning afgeven voor het gebruik van een locatie als asielzoekerscentrum, maar de bewindslieden willen ‘in uiterste gevallen’ zelf zo’n vergunning afgeven, ook als er in de gemeente geen draagvlak is voor een azc.

Boerderij in Bant

Volgens Van der Burg en De Jonge zijn er momenteel twee locaties in beeld waar gezamenlijk ongeveer duizend opvangplekken gerealiseerd kunnen worden. Het is onduidelijk of de boerderij in de gemeente Bant in Flevoland, die de Rijksoverheid in juli kocht met als doel er een aanmeldcentrum te bouwen, daar een van is. Het plan stuit op veel verzet van inwoners. De gemeente noemde het plan ‘onwenselijk’. In het beste geval duurt het nog maanden voordat het aanmeldcentrum in gebruik wordt genomen.

Gezien de tijdsdruk en de situatie in Ter Apel kan er volgens de bewindslieden ‘van uitstel of afstel ditmaal geen sprake’ zijn. De overheid onderzoekt daarom of er ander rijksvastgoed is dat ook zou kunnen dienen als opvanglocatie. Het coa gaat bovendien nieuwe locaties aanschaffen waar asielzoekers gehuisvest kunnen worden.