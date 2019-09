Den Haag hoopt ‘afvalhufters’ te bekeren door grofvuil op straat te laten liggen

Afval in Madurodam. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Koelkasten, bedden, matrassen, ik ben er helemaal klaar mee’, zegt wethouder Richard de Mos. ‘Om het goed aanbieden van vuil in de botte hoofden van afvalhufters te krijgen, beginnen we een proef. We willen mensen ervan bewust maken dat ze hun eigen wijk bevuilen.’

Jaarlijks is Den Haag 7 miljoen euro kwijt aan het verwijderen van bijplaatsingen naast ondergrondse vuilcontainers. ‘Klauwen met geld’, aldus De Mos. ‘Om de tongen los te maken, laten we het grofvuil maar eens even liggen met een sticker die iedereen begrijpt.’ Afval dat ratten aantrekt, wordt overigens wel direct opgeruimd.

Bewoners beseffen vaak niet eens dat ze iets verkeerd doen. Ze zien de ondergrondse containers als plekken waar je grofvuil naartoe kunt brengen. Het illegaal bijplaatsen is bovendien aantrekkelijker dan een (gratis) afspraak maken met de grofvuiltelefoon – dan moet je vaak drie werkdagen wachten. Ook zelf naar het afvalbrengstation rijden, kost meer moeite.

Daarom wordt ook de handhaving intensiever door controleurs in uniform en in burger. Dit jaar zijn er in Den Haag tot nu toe 65 ‘heterdaadjes’ geweest. Daarnaast zijn er 5.287 processen-verbaal opgemaakt nadat er adreslabels werden gevonden op illegaal aangeboden zakken en dozen.

Wethouder De Mos weerspreekt de klacht van inwoners dat de containers niet vaak genoeg worden geleegd. ‘Dat is slechts in 2 procent van de bijplaatsingen het geval. Het ligt dus echt aan slecht gedrag van bewoners en ondernemers.’

Niet alleen grofvuil

Het offensief voor een schone stad beperkt zich niet tot grofvuil. Vrijdag lanceert Den Haag de campagne ‘Schoon, doen we toch gewoon?’ Die actie richt zich de komende drie jaar op peuken, kauwgom, zwerfafval op het strand, de markt en parken.

Den Haag is niet de enige stad die strijd tegen zwerfafval en illegaal aangeboden grofvuil. Sommige gemeenten proberen het dumpen van afval rondom ondergrondse containers via cameratoezicht bij ‘afvalhotspots’ tegen te gaan. Dat leidde in Venray tot een halvering van het aantal dumpingen.