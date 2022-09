Den Haag heeft als laatste grote stad een college, De Mos definitief in oppositie

Informateur Gert-Jan Oplaat (links), informateur Geerten Boogaard (met mobiel), Richard de Mos (Hart voor Den Haag) en Rita Verdonk (Hart voor Den Haag) tijdens de presentatie van de informateurs voor het nieuwe Haagse stadsbestuur in mei. De lokale partij Hart voor Den Haag werd de grootste bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar belandt nu in de oppositie. Beeld ANP / ANP

Het nieuwe college bestaat uit dezelfde vijf partijen als het vorige stadsbestuur. D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA presenteren hun plannen vrijdag. De coalitie boekte tijdens de verkiezingen in maart dit jaar een kleine winst doordat D66 er twee zetels bij kreeg. In totaal hebben de partijen nu een gezamenlijke meerderheid van 26 zetels in de raad die 45 leden telt.

Hoewel de partijen elkaar al kenden van het vorige bestuur, namen de onderhandelingen ruim vier maanden in beslag en verliepen ze uiterst moeizaam. De partijen waren het lange tijd niet eens over wie er mocht aanschuiven aan de onderhandelingstafel. Door de zetelwinst van D66 waren partijen als de PvdA of het CDA niet meer nodig om een meerderheid te vormen. De VVD wilde dat een partij afviel terwijl GroenLinks besturen met een minimale meerderheid juist onwenselijk vond.

Maar ook toen de partijen uiteindelijk aan tafel gingen, wilden de gesprekken niet vlotten. Volgens oud-minister Piet Hein Donner, die de vastgelopen onderhandelingen wist los te wrikken, kwam dat door de slechte financiële vooruitzichten van de hofstad. De partijen moesten daardoor enkele pijnlijke keuzes maken waarover zij het moeilijk eens werden.

Strafrechtelijk onderzoek

Nog voordat de partijen aan de moeizame onderhandeling begonnen, was de eerste poging om een college te vormen al stukgelopen. In eerste instantie lag het initiatief bij winnaar van de verkiezingen Groep De Mos/Hart voor Den Haag, maar D66, GroenLinks en de PvdA weigerden om met die partij samen te werken. De belangrijkste reden daarvoor waren verdenkingen van onder meer corruptie aan het adres van partijleider Richard de Mos en een partijgenoot.

Als wethouders zouden De Mos en Rachid Guernaoui volgens het Openbaar Ministerie bevriende vastgoed- en horecaondernemers in ruil voor partijdonaties voorzien hebben van vergunningen en vertrouwelijke informatie. Het duo heeft de aantijgingen altijd ontkend. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog.

De verdenking weerhield de Haagse kiezer er niet van om op Groep De Mos te stemmen. De partij haalde negen zetels, één meer dan tijdens voorgaande gemeenteraadsverkiezingen. Partijleider De Mos noemde de uitsluiting van zijn partij een ‘gotspe’.

Een voorstel van De Mos om in afwachting van het onderzoek geen aanspraak te doen op een positie als wethouder bleek geen oplossing. In zijn plaats schoof de partij oud-minister Rita Verdonk nog naar voren als mogelijke wethouder, maar ook zij belandt nu definitief als raadslid in de oppositie.