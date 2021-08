Demonstrerende festivals willen snel weer open: ‘Als Max mag stappen, dan wij ook’

Actievoerders dansen tijdens de demonstratie in Utrecht. Beeld Joris van Gennip

De actievoerders trokken in lange linten door de stadscentra, achter versierde wagens met dj’s, artiesten en dansende feestvierders, die het al twee zomers zonder muziekevenementen moeten stellen.

De protestorganisatie Unmute Us, die voortkomt uit de dance maar in een paar weken honderden festivals en ondersteunende bedrijven achter zich wist te scharen, wil dat het kabinet vanaf 1 september alsnog een aantal festivals toestaat de poorten te openen, om zo nog iets van de festivalzomer te kunnen redden. Volgens de initiatiefnemers van de protestmars, die duizenden demonstranten naar Utrecht, Amsterdam, Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Eindhoven trok, stelt de overheid bij het uitvaardigen van coronamaatregelen de cultuur achter op bijvoorbeeld de sport.

Het steekt de cultuursector dat voetbalwedstrijden en bijvoorbeeld het driedaagse sportfestijn van de Formule 1 in Zandvoort wel mogen doorgaan, met duizenden bezoekers en zelfs overnachtingsmogelijkheden op campings. Festivalorganisaties zoals Down The Rabbit Hole en Lowlands, dat dit weekend zou zijn gehouden in Biddinghuizen, vinden het bovendien onverteerbaar dat het kabinet wel perspectief biedt op een heropening, maar daar met nieuwe maatregelen steeds op het laatste moment toch weer een stokje voor steekt. ‘De cultuursector staat keer op keer achteraan’, zei Lowlandsdirecteur Eric van Eerdenburg, die meeliep met de demonstratie in Utrecht, eerder al. ‘We worden gewoon keihard genaaid.’

Demonstranten in Utrecht. Beeld Joris van Gennip

Raven

Bij de protestmars in Utrecht verzamelde zich zaterdagmiddag een gevarieerd gezelschap aan demonstranten, van podiumbouwers tot festivalbazen, radio-dj’s, festivalgangers en artiesten, van singer-songwriter Blaudzun tot rapper S10. Er werden protestborden meegevoerd met teksten zoals: ‘Ik geef mijn leven, om weer te kunnen raven’, en: ‘als Max mag stappen, dan wij ook’.

Achter de bonkende praalwagens van festivals als Down The Rabbit Hole, Soenda, Lief en Central Park liep bijvoorbeeld ook de Utrechtse drum ’n bass-dj Hylke Klazema (30) alias Pythius, die vond dat hij vandaag zijn stem moest laten horen. Hij stoort zich vooral aan het steeds veranderende kabinetsbeleid, waardoor het voor veel artiesten onmogelijk is geworden nog enig inkomen te genereren. ‘Ik kon de afgelopen weken veel optredens in het buitenland doen, maar die liet ik schieten omdat ik na de laatste versoepelingen ook weer wat Nederlandse clubshows kon gaan draaien. Maar nu is alles weer afgeblazen en is het werk mij opnieuw door de neus geboord. En dat geldt voor heel veel collega’s uit de sector.’

Klazema vindt het mooi dat in Utrecht ravers en popliefhebbers demonstreren naast festivalbazen, decorbouwers en artiesten. ‘We moeten hier samen uit zien te komen.’