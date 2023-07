Demonstraties Tel Aviv laaien weer op nu gevreesde plannen Netanyahu dichterbij komen

Demonstranten blokkeren de snelweg. Beeld REUTERS

Het is het 27ste weekend op rij dat mensen de straat op gaan, maar de laatste keer dat de massa zo groot was, was in april. De organisatoren spreken zelfs van 180.000 deelnemers.

Veel Israëliërs vrezen dat Netanyahu met zijn geplande juridische hervormingen de macht van het Israëlische hooggerechtshof beperkt en de regering juist meer macht geeft, onder andere bij het aanstellen van ministers. Volgende week houdt het Israëlische parlement, de Knesset, de eerste van drie stemmingen over de nieuwe wet. De oppositie noemt het een gevaarlijke stap.

Toen Netanyahu eind maart een ‘pauze’ inlaste tijdens de gesprekken over de hervormingen, leek het alsof hij onder druk een stap terugzette. Maar nu is zijn regering toch begonnen met een nieuwe poging de veranderingen door te voeren. Volgens de premier zijn de nieuwe plannen aangepast, maar dat geloven de demonstranten niet.

De bekende Israëlische historicus Yuval Noah Harari was aanwezig bij de demonstratie op zaterdag. ‘Als de regering van Netanyahu niet stopt, zal ze de komende dagen leren wat er gebeurt als we boos worden’, zei hij tijdens een toespraak.

Beeld ANP / EPA

Blokkade snelweg

Zaterdagavond probeerden tientallen mensen de snelweg van Tel Aviv te blokkeren, maar ze werden tegengehouden door de politie. Er braken schermutselingen uit en de politie zette een waterkanon in om de menigte uiteen te drijven.

De organisatoren van de demonstraties hebben aangekondigd dat ze de schaal van de protesten de komende week verder zullen opvoeren. Dinsdag staat een dag van ‘nationale mobilisatie’ gepland en worden er opnieuw grote demonstraties verwacht.