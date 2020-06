Demonstratie Den Haag verplaatst naar het ruime Malieveld

Op de Dam in Amsterdam vond maandag een demonstratie plaats tegen de gruwelijke dood van George Floyd, racisme en politiegeweld. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Maandagavond protesteerde Black Lives Matter op de Dam in Amsterdam. Er werden driehonderd tot vijfhonderd mensen verwacht, het werden er ruim vijfduizend. Bij deze massale opkomst was het onmogelijk om de maatregelen tegen het coronavirus goed te waarborgen, zoals het houden van 1,5 meter afstand. Burgemeester Femke Halsema greep niet in, wat haar op veel kritiek kwam te staan.

Deze week moeten meer protesten volgen: dinsdag in Den Haag en woensdag in Rotterdam. Levi Ommen, woordvoerder van Black Lives Matter in Den Haag en een van de organisatoren van het protest vanavond, heeft een ‘dubbel gevoel’ over maandag. ‘Aan de ene kant zijn we blij dat het zo speelt, dat er zoveel mensen op de been komen om te demonstreren. Maar wij vinden dat er wel rekening moet worden gehouden met de gezondheidsmaatregelen.’

De demonstratie zal dinsdag plaatsvinden op het Malieveld in het centrum van Den Haag. Aanvankelijk zou het op de nabijgelegen Koekamp plaatsvinden. Maar daar is te weinig ruimte, concludeerde de gemeente na overleg met de organisatie. Op het Malieveld moet men de coronavoorschriften in acht kunnen nemen, aldus de gemeente.

‘We weten nog niet precies hoeveel mensen er zullen komen’, zegt Ommen. ‘Veel mensen waren al in Amsterdam.’ Ook denkt ze dat het dinsdag niet zo snel uit de hand zal lopen. ‘Amsterdam was het eerste protest, dat was minder makkelijk te voorspellen.’

Afspraken

Er zijn vorige week al afspraken gemaakt met de gemeente Den Haag over de demonstratie. Die moeten waarborgen dat er bij het protest 1,5 meter afstand wordt gehouden. Niet alleen de politie, maar ook vrijwilligers van Black Lives Matter zelf, zogenoemde ‘ordediensten’, zien daarop toe. Gaan ze mensen wegsturen als er te veel demonstranten komen? ‘Daarover zijn we nog in overleg’, zegt Ommen.

Stadspartij Hart voor Den Haag heeft opgeroepen de demonstratie te verbieden. Raadsleden De Mos en Dubbelaar vinden de gezondheidsrisico’s ‘onaanvaardbaar’. Hierover is Ommen kort: ‘We hebben demonstratierecht, je kunt dit niet zomaar verbieden. Kunnen we zoveel mogelijk rekening houden met de coronamaatregelen? Ja, en dat doen we ook.’ Maar een streep door de demonstratie is volgens haar geen optie.

‘Bovendien hebben er verschillende andere demonstraties plaatsgehad tijdens lockdown. Daarnaast hebben we het idee dat het coronavirus en de groepsveiligheid door sommigen als excuus worden gebruikt om de boodschap van Black Lives Matter te onderdrukken.’ Omroep West meldt dat de gemeente Den Haag dinsdagochtend in gesprek gaat met de organisatie van het protest.

Ondertussen heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam laten weten dat hij woensdag woensdag maximaal tachtig demonstranten wil toestaan bij de demonstratie op het Schouwburgplein in Rotterdam. Komen er meer mensen, dan gaat de demonstratie niet door, waarschuwde hij dinsdagochtend in een uitzending van Radio Rijnmond. Er worden in Rotterdam 150 demonstranten verwacht. Te veel, vindt Aboutaleb. ‘Meer dan tachtig is dus gewoon niet mogelijk. Dat ga ik de organisatie vooraf ook al laten weten.’

De betogers tonen hun solidariteit met de protesten in de Verenigde Staten van dit moment. Na de dood van George Floyd door politiegeweld zijn er in tientallen steden protesten ontstaan tegen excessief politiegeweld, met name tegen zwarte mensen. Ook wil men demonstreren tegen institutioneel racisme en etnisch profileren in Nederland.