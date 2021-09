Demonstranten voorkomen ontruiming van restaurant Waku Waku, dat weigert de coronapas te controleren

Demonstranten blokkeren de toegang van restaurant Waku Waku op het Utrechtse Vredenburg. Beeld Raymond Rutting / De Volkskrant

Eigenaar Floris Beukers van restaurant Waku Waku in Utrecht staat tussen enkele tientallen mensen voor zijn zaak. Het is maandagavond, bijna tien uur. De politie, zegt hij, zou om half tien komen om de boel te ontruimen. Maar ze zijn er nog niet.

Praten wil hij wel even, maar dan ‘twee kanten op’, hij wil zelf ook vragen kunnen stellen, het moet een gesprek van mens tot mens zijn. Maar helaas, daar komt weinig van terecht. Nog voordat de voorwaarden zijn dichtgetimmerd en het gesprek goed en wel is begonnen, waarschuwt iemand hem. ‘Ze komen eraan.’

Beukers verontschuldigt zich. Dan draait hij zich om naar de sympathisanten. ‘Lieve mensen’, zegt hij. ‘Volgens mij is het zover. Zullen wij gaan zitten?’

Onethisch

Waku Waku is een van de enkele tientallen horecagelegenheden die principieel weigert de coronapas te controleren. Twee weken terug meldde het restaurant op Facebook te staan voor ‘vrijheid, inclusiviteit, diversiteit, liefde en verbinding’.

De coronapas, zo schreef het restaurant, ‘staat haaks op deze kernwaarden en het feit dat de overheid de horeca gebruikt om de vaccinatiegraad te verhogen is onethisch en verkeerd.’ Bij Waku Waku zouden ze gasten daarom niet gaan controleren.

De gemeente kreeg er lucht van en ging in gesprek met de ondernemer. Die bevestigde op donderdag 23 september - twee dagen voor de invoering van de coronapas - niet mee te zullen werken. ‘Er was sprake van een intimiderende toon in de richting van de aanwezige handhavers’, schrijft de gemeente in een persbericht.

Op zaterdagavond bezochten handhavers de zaak opnieuw. Ze constateerden dat Waku Waku inderdaad geen QR-codes van gasten scande en maakten daarvan proces verbaal op. Maandag besloot burgemeester Sharon Dijksma het restaurant daarom te sluiten, ‘conform de afgesproken lijn in het Veiligheidsberaad’, aldus de gemeente.

Heldenstatus

Beukers weigerde echter te buigen. Ook nadat hij rond 18.30 uur het bevel tot sluiting had gekregen, bleef hij gasten ontvangen - nog altijd zonder controle van de coronapas.

Daarmee verwierf Beukers onder bepaalde coronasceptici razendsnel een heldenstatus, als eerste horeca-ondernemer die koste wat kost voor zijn principes bleef vechten. Op de sociale media verschenen in de loop van de avond oproepen om naar Utrecht te komen en hem te steunen. Enkele tientallen sympathisanten gaven daar gehoor aan.

En zo ontstond op de stoep van het Vredenburg een spontane mini-demonstratie met bekende kenmerken. Omroep Ongehoord Nederland filmde. Andere aanwezigen - onder wie een vrouw met een geel hesje waarop in kapitalen ‘onafhankelijke pers’ staat - zonden de bijeenkomst live uit via internet. En Tinus Koops van Nederland in Opstand was er - de man die al eens een taakstraf kreeg omdat hij de vorige Utrechtse burgemeester ‘een baksteen in zijn nek’ wenste.

De politie spreekt met demonstranten voor het Utrechtse restaurant WAKU WAKU. Beeld Raymond Rutting / De Volkskrant

Liefde

Zelfbenoemd vrijheidsidealist Mordechai Krispijn van Viruswaarheid, de club van Willem Engel, leidt het protest. Als de politie komt, zegt hij tegen de aanwezigen, dan moet iedereen gaan zitten. Arm in arm. ‘Tot 23 uur. Daarna staan we met z’n allen op, dan applaudisseren we en lopen we weg.’

Hij roept iedereen op zich niet te verzetten tegen de politie. ‘Want dat is wat ze willen. Ze filmen het en gebruiken het tegen je. Toon geen enkele vorm van weerstand. En als je denkt dat je dat niet kan, ga dan alsjeblieft naar huis. Dat verpest echt het feestje. Ik zou ze ook af en toe wel… Maar doe het niet. Blijf in liefde.’

Als even na tienen een sliert politie-auto’s op de stoep aan de overkant parkeert, gaan de demonstranten op het terras van Waku Waku op de grond zitten. Een paar agenten komen overleggen met Beukers en Krispijn. Als ze kort daarna weer vertrekken, klinkt gejoel uit de kelen van de zittende demonstranten.

Bekeuringen

Een halfuur later keren de agenten terug voor nieuw overleg, waarna Krispijn de aanwezigen bijpraat. Beukers mag zijn zaak nu gaan opruimen, vertelt hij. Daarna sluit hij de deur af met zijn sleutels en vertrekt hij met die sleutels naar huis.

‘Pas dan’, zegt Krispijn, ‘gaan wij ook rustig naar huis. En onthou: hoe rustiger we zijn, hoe mooier het is.’

Ook heeft hij nog een tip voor mensen die toch aangehouden worden. ‘Smeek alsjeblieft om een bekeuring. Dan kan je in bezwaar gaan. Honderd bekeuringen, en het begint te piepen bij de rechtbank. Want ze moeten je voor laten komen. We hadden 300 mensen bij het Museumplein - alles is vrijgesproken, want ze kunnen het niet aan. 300 keer een kwartier van de rechter, die tijd hebben ze helemaal niet.’

Maar er wordt op deze maandagavond niemand aangehouden. Beukers begint met opruimen, de sliert politie-auto’s vertrekt, de zittenden staan op en begeven zich naar huis.

Daarmee is de sluiting van Waku Waku overigens niet afgewend. De gemeente meldt maandagavond dat er vanuit de driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie zal ‘worden toegezien op het effectueren van de opgelegde sluiting’.