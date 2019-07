Demonstranten vallen parlement van Hongkong binnen en spuiten grafitti op de muren

Demonstranten maandag in het parlementsgebouw van Hongkong, met op de muur door hen gespoten leuzen. Beeld EPA

De politie greep maandagavond niet meteen in, maar kondigde wel een interventie aan.

De inval in het parlement volgde op een dag van grootschalige protesten in Hongkong, waar jaarlijks op 1 juli de overdracht van de voormalige Britse kolonie aan China wordt herdacht. Maar terwijl honderdduizenden demonstranten vreedzaam door de stad liepen, vonden aan het parlementsgebouw voortdurend schermutselingen plaats. Kleine groepjes jongeren beukten op de glazen entreedeuren in met winkelwagens en metalen palen.

Politie hield de aanvallers eerst af met pepperspray en wapenschilden, maar trok zich later terug. Sinds de zware kritiek op het gewelddadig uiteenslaan van een eerdere betoging, stelt de politie zich terughoudend op. De gemaskerde betogers zwermden maandagavond door het parlement, hingen een Britse vlag aan het spreekgestoelte van het halfrond en bespoten de muren met slogans, zoals ‘Hongkong is niet China’ en ‘er zijn geen gewelddadige betogers, alleen een gewelddadig regime’.

De betogers kanten zich tegen een controversiële uitleveringswet, die de overgave mogelijk moest maken van Hongkongse verdachten aan het Chinese vasteland, waar geen onafhankelijke rechtsstaat heerst. Na massale straatprotesten besliste de Hongkongse regering om de wet uit te stellen, maar daar nemen de betogers geen genoegen mee. Zij willen dat de wet volledig ingetrokken wordt, dat ‘Chief Executive’ Carrie Lam opstapt en dat eerder gearresteerde betogers niet worden vervolgd.

Een demonstrant gooit een raam in van het parlementsgebouw in Hongkong. Beeld EPA

Ook na het uitstel van de wet hielden de protesten in Hongkong aan, en leek zich een combinatie van twee stromingen af te tekenen. Enerzijds waren er grootschalige, vreedzame optochten waaraan brede lagen van de bevolking deelnamen, anderzijds hielden jongeren kleine, meer radicale guerrilla-acties. Zo bezetten duizenden jongeren twee keer het hoofdkwartier van de politie, waarbij het gebouw werd beklad.

Tot voor de inval in het parlementsgebouw leken de guerrilla-acties op behoorlijk wat sympathie van de geweldloze betogers te kunnen rekenen. ‘Veel mensen zijn tot de conclusie gekomen dat de grote massabetogingen en wilde acties complementair zijn’, aldus Edmund Cheng, professor politicologie aan de Hong Kong Baptist University. Hij sprak met de Volkskrant na de schermutselingen bij het parlement, maar voor de betogers binnenvielen.

‘Die twee combineren is een efficiënte manier om meer druk op de regering uit te oefenen’, aldus Cheng. ‘Sommige mensen verkiezen zelf geweldloos protest, maar beginnen het feit te accepteren dat meer confrontatie nodig is. Ze keren zich niet tegen de radicale vleugel. Dat is een nieuw fenomeen.’

Het is nu de vraag of de jongeren met hun vernielingen in het parlementsgebouw de druk op de Hongkongse regering zullen vergroten, of juist verkleinen doordat ze de sympathie voor de protesten onderuit hebben gehaald. Antony Dapiran, auteur van City of Protest: A Recent History of Dissent in Hong Kong, schatte maandagavond in dat de jongeren na de inval de steun van het grote publiek zouden verliezen.

Een demonstrant haalt het officiële wapen van Hong Kong weg in het parlementsgebouw. Beeld AFP

Op sociale media in Hongkong was maandagavond veel afschuw over het geweld te lezen, maar tegelijk ook begrip voor de omstandigheden die de jongeren tot deze acties hadden gedreven. ‘Als ik jongeren het parlement in elkaar zie slaan, voel ik wanhoop, verwarring en onzekerheid, net als over de stad zelf’, aldus Shirley Zhao, journaliste van de Southern China Morning Post. ‘Na 22 jaar wanbeleid, is dit waar we vanavond zijn aanbeland.’

Op beelden van lokale media was overigens ook te zien dat de jonge invallers, ondanks het vandalisme, een zekere discipline in acht namen. Bij waardevolle antiquiteiten en boeken in de parlementsbibliotheek hingen ze handgeschreven boodschappen neer dat deze niet beschadigd mochten worden. De actievoerders leken de boodschap te hebben opgevolgd.

De inval in het parlement viel samen met de 22ste verjaardag van de overdracht van Hongkong aan China. Daarbij werd afgesproken, volgens het ‘één land, twee systemen’-principe, dat de havenstad vijftig jaar lang zijn eigen politieke en economische systeem zou mogen behouden. Maar volgens veel Hongkongers dringt Beijing zich steeds meer op en dreigt Hongkong zijn vrijheden te verliezen. De uitleveringswet bracht de vele frustraties daarover tot ontlading.

De Hongkongse regering veroordeelde maandag het ‘extreme geweld’, en herhaalde de beloftes waarmee het de demonstranten eerder al had proberen te overtuigen. Van extra concessies was geen sprake.

Een demonstrant houdt maandag een pamflet omhoog, bij het massale protest tegen de regering. Beeld AP