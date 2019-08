Demonstranten leggen luchtverkeer in Hongkong opnieuw lam

Een reiziger probeert haar koffer aan een beveiligingsmedewerker te geven op het geblokkeerde vliegveld van Hongkong. Beeld AFP

Maandag moest de drukke internationale luchthaven al alle vluchten annuleren vanwege de demonstraties tegen de omstreden uitleveringswet aan China. Sinds vrijdag houden betogers delen van het vliegveld bezet. Dinsdag werden bagagetrolleys gebruikt om de deuren naar de incheckbalies te blokkeren.

Nu opnieuw het luchtverkeer ernstig wordt getroffen, neemt de spanning toe in de semiautonome stadstaat, die steeds verder in de greep komt van de Chinese autoriteiten in Beijing.

Door de protesten komt de economie van Hongkong, een belangrijk zakencentrum, verder onder druk te staan. De Hang Seng, de beurs van Hongkong, zakte dinsdag 2 procent in en bereikte daarmee het diepste punt sinds zeven maanden. De onrust op de luchthaven kan potentiële investeerders afschrikken.

De Hongkongse leider Carrie Lam tijdens de persconferentie dinsdag. Beeld REUTERS

‘Chaos en paniek’

De Hongkongse leider Carrie Lam heeft haar zorgen uitgesproken over de volgens haar steeds gewelddadiger protesten. Er heerst ‘chaos en paniek’, zei ze dinsdag op een persconferentie. ‘Kunnen we toestaan dat onze stad in de afgrond wordt gestort en aan stukken gegooid?’ Volgens Lam ‘drukt geweld Hongkong een richting in waarvan geen terugkeer mogelijk is, en stort het de samenleving in een zeer zorgelijke en gevaarlijke situatie’.

Afgelopen weekend trad de politie hard op tegen demonstranten. Lam verdedigde het politieoptreden door te stellen dat er strenge richtlijnen zijn voor politiegeweld en dat agenten vaak onder hoge druk moeten handelen. Bij eerdere demonstraties haalde zij hard uit naar de demonstranten, die ze neerzette als radicale relschoppers.

In Hongkong wordt al meer dan twee maanden massaal gedemonstreerd tegen de omstreden uitleveringswet, die het mogelijk maakt dat verdachten van een misdrijf worden uitgezet naar China.

Volgens de demonstranten staat de uitleveringswet symbool voor de toenemende Chinese inmenging in de vroegere Britse kolonie, die in 1997 door Londen werd overgedragen aan China op voorwaarde dat Hongkong minstens vijftig jaar zijn eigen democratisch bestuur en rechtssysteem zou houden, op grond van het beginsel ‘één land, twee systemen’.

Terrorisme

De Chinese regering heeft het gebruik van geweld tegen de politie door betogers scherp veroordeeld. De botsingen zijn ‘het resultaat van terrorisme’, volgens Beijing. Chinese media hadden het deze week over ‘gangsters’.

Waarnemers in Hongkong menen dat deze escalatie in woordkeuze erop kan duiden dat Beijing de weg vrijmaakt om met gebruik van antiterrorismewetten een eind te maken aan de protestbeweging. Twee aan de Communistische Partij gelieerde Chinese kranten, het Volksdagblad en de Global Times, zetten video’s op hun site met beelden van troepentransport naar Shenzhen, een metropool direct grenzend aan Hongkong.

De laatste Britse gouverneur van Hongkong, Chris Patten, vindt dat zo’n interventie een ‘catastrofe’ zou betekenen, voor Hongkong zowel als voor China. Tegen de BBC-radio zei hij dinsdag dat het voor de Chinese autoriteiten contraproductief is om, zoals ze eerder hebben gedaan, te dreigen met ‘andere methoden’ om het protest te stoppen. Patten zei te hopen dat president Xi Jinping inziet dat het beter is ‘een manier te vinden om mensen samen te brengen’.