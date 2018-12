Demonstranten in Congo bestormen ebolacentrum tijdens verkiezingsonrust

Presidentsverkiezing in Congo heeft veel weg van een soap

De presidentsverkiezingen in Congo worden langzamerhand een soapserie. In drie steden mogen de kiezers pas in maart volgend jaar naar de stembus in plaats van op zondag aanstaande, wanneer de verkiezingen gepland staan. Deze verkiezingen zijn zelf al herhaaldelijk uitgesteld, ze hadden oorspronkelijk zelfs al moeten plaatsvinden in 2016.

Onlangs vochten deze vrouwen in Congo zelf nog tegen ebola, nu verzorgen ze patiënten

Mensen die van ebola zijn genezen en immuun zijn voor het gevreesde virus, helpen in Oost-Congo inmiddels zelf om ebola-patiënten te verzorgen. Er zijn flinke stappen gezet in de bestrijding van de epidemie.