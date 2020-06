Demonstranten halen beeld van slavenhandelaar in Bristol naar beneden

Het beeld van Colston wordt de haven van Bristol in gekieperd. Beeld AP

Onder Colstons toezicht werden eind 17de eeuw zo’n honderdduizend slaven van West-Afrika naar de Cariben vervoerd. Hij werd er schatrijk mee.

In Londen ondertussen werd het beeld van Winston Churchill op het parlementsplein beklad en beschadigd. De beroemde oorlogspremier, een groot voorstander van Brits kolonialisme die het witte ras als het hoogste zag, werd door een groepje demonstranten voor racist uitgemaakt.

De beeldenstorm volgde op een tumultueus weekeinde waarin meerdere Engelse steden het decor waren van grote demonstraties. In de hoofdstad liepen tienduizenden sympathisanten van de Black Lives Matters-beweging door de binnenstad. Ze wezen erop dat ‘institutioneel racisme’ ook een probleem in het Verenigd Koninkrijk is. De oproep van de Britse regering om afstand te houden werd massaal genegeerd.

De protesten verliepen grotendeels vreedzaam, hoewel 27 agenten gewond raakten. Een agente in Londen werd zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen. Haar paard was op hol geslagen na te zijn bekogeld met een fiets en vuurwerk, waarna ze hard in aanraking kwam met een verkeerslicht. Het leidde tot gejuich van omstanders. Buiten bewustzijn werd ze afgevoerd.

In Watford liep bokser Anthony Joshua mee in de protesten. Joshua vroeg in een toespraak aandacht voor de pandemie die alle gemeenschappen, waar ook ter wereld, treft. Hij doelde niet op covid-19, maar op racisme. Joshua, een Brits van Nigeriaanse komaf, riep leden van de zwarte gemeenschap op om waar mogelijk spullen te kopen bij winkels van zwarte ondernemers.