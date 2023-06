Demonstranten bestormen Zweedse ambassade in Bagdad, na koranverbranding bij moskee in Stockholm

Aanhangers van de sjiitische leider Muqtada al-Sadr dragen zijn foto met zich mee bij hun protest donderdag bij de Zweedse ambassade in Bagdad. Beeld AFP

Volgens een aanwezige fotograaf van persbureau AFP duurde de bestorming een kwartier en zijn de betogers na tussenkomst van ordetroepen weer afgedropen. In een serie tweets had de 48-jarige Sadr opgeroepen de banden met Stockholm te verbreken en de ambassadeur het land uit te zetten, omdat Zweden ‘onzedelijkheid’ zou verspreiden en ‘islamvijandig’ zou zijn. Sadr riep ook op tot de verbranding van de regenboogvlag voor lhbti’ers, ‘want dat is wat hen het meest woedend maakt’.

Steen des aanstoots was een incident op woensdag, toen de 37-jarige Salwan Momika bij een moskee in Stockholm pagina’s uit de koran scheurde. Hij veegde zijn schoenen ermee af, stak ze in brand en legde een stuk spek tussen de bladzijden. De manifestatie, waarvoor een vergunning was verstrekt, werd streng beveiligd door de politie.

Christen met dubieuze reputatie

Opmerkelijk detail: Momika komt zelf uit Irak. Justitie is een onderzoek naar hem begonnen en verdenkt hem van het aanzetten tot haat. Afgaande op een masterscriptie die in 2021 is verschenen bij de Universiteit van Oxford, is Momika een Assyrisch-Iraakse christen met een dubieuze reputatie. Na de opmars van Islamitische Staat (IS) in 2014 stampte hij een marginaal gebleven militie uit de grond, en papte hij tevergeefs aan met zowel Hezbollah als Israël. Enkele jaren later vroeg hij asiel aan in Zweden.

De sjiitische frontman Muqtada al-Sadr, groot geworden met zijn verzet tegen de Amerikaanse bezetting, staat bekend om zijn uiterst loyale aanhang. Zijn partij won in 2021 de parlementsverkiezingen, maar bleef door een reeks inschattingsfouten buiten de regering. Sindsdien zoekt hij naar manieren om invloed uit te blijven oefenen. Aanhangers deelden donderdag flyers uit met daarop de tekst: ‘Onze grondwet is de Koran. Onze leider is Al-Sadr.’ Volgens het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn alle ambassademedewerkers in veiligheid gebracht.

De koranverbranding van woensdag lijkt een bewuste provocatie te zijn geweest. Diezelfde dag begon in de hele islamitische wereld namelijk het meerdaagse offerfeest. Marokko en Jordanië riepen onmiddellijk hun ambassadeurs uit Zweden terug. Een reeks andere islamitische landen kwam met scherpe veroordelingen. ‘We zullen de arrogante westerlingen leren dat het beledigen van moslims geen vrijheid van denken is’, aldus de Turkse president Recep Tayyip Erdogan donderdag. Zijn landgenoten beloofde hij een ‘vastberaden overwinning op terroristische organisaties en islamofobie.’

Herhaling van zetten

De Zweedse premier Ulf Kristersson verklaarde woensdag dat de koranverbranding ‘legaal maar onfatsoenlijk’ was. Voor zijn regering is het een ongemakkelijke herhaling van zetten: eerder dit jaar stak een rechts-extremist ook al een koran in brand, en ook toen leidde dat in de rest van de wereld tot woedende reacties.

Voor Zweden speelt bovendien iets anders mee: gehoopt wordt dat de Turkse regering haar bezwaren tegen het Zweedse Navo-lidmaatschap zal laten varen, voorafgaand aan de komende Navo-top, half juli in Litouwen. Navo-baas Jens Stoltenberg heeft op 6 juli een extra bijeenkomst ingelast om te proberen de laatste plooien glad te strijken. Vorig jaar stemde Ankara voorwaardelijk in met de toetreding van Zweden, maar sindsdien komen er steeds nieuwe eisen op tafel. Erdogan eist onder meer dat Zweden iets doet tegen demonstraties van PKK-aanhangers, die door Turkije worden beschouwd als terroristen.