Demonstranten bestormen Zweedse ambassade in Bagdad en stichten brand vanwege mogelijke koranverbranding

Aanhangers van de Iraakse geestelijke Muqtada al-Sadr houden eind juni de koran omhoog bij de Zweedse ambassade in Bagdad tijdens een demonstratie. Beeld AP

Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat het personeel van de ambassade ‘veilig’ is. Een perswoordvoerder van het ministerie zei ook dat de Iraakse autoriteiten de verantwoordelijkheid hebben om diplomatieke missies en personeel te beschermen.

Ook het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de bestorming veroordeeld en heeft in een verklaring laten weten dat de Iraakse regering veiligheidstroepen de opdracht heeft gegeven snel onderzoek te doen, de daders te identificeren en ter verantwoording te roepen.

Op video’s die geplaatst zijn op een populair Telegramkanaal dat al-Sadr steunt, is te zien hoe mensen zich donderdag bij de ambassade verzamelen en het gebouwencomplex niet veel later bestormen. Op andere video’s is te zien hoe er rook uit een gebouw op het ambassadeterrein komt. Reuters kon de authenticiteit van de videobeelden niet onafhankelijk verifiëren.

Media hebben bericht dat de politie in Stockholm toestemming heeft gegeven voor een demonstratie voor de Iraakse ambassade, waar een nieuwe koranverbranding is gepland. Vorige maand had een Iraakse man pagina’s van een koran verbrand bij een moskee in Stockholm. De man had voor zijn actie een vergunning aangevraagd en gekregen. De 48-jarige geestelijke al-Sadr, die bekend staat om zijn uiterst loyale aanhang, riep vervolgens op tot protesten tegen Zweden en tot de uitzetting van de Zweedse ambassadeur.

Marokko en Jordanië riepen na de koranverbranding in Stockholm onmiddellijk hun ambassadeurs uit Zweden terug. Ook vonden twee grote demonstraties plaats bij de Zweedse ambassade in Bagdad. Tijdens een van die demonstraties betraden de demonstranten het terrein van de ambassade, maar drongen ze het ambassadegebouw zelf niet binnen.