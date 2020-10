Demonstranten bestormen parlementsgebouw Kirgizië, oppositie neemt macht over

Demonstranten beklimmen de hekken rond het parlement in de hoofdstad Bisjkek. Beeld AFP

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken is oppositielid Kursan Asanov benoemd tot waarnemend minister. Dit duidt erop dat president Jeenbekov inderdaad de macht aan het verliezen is. De demonstranten bestormden ook kantoren van de veiligheidsdiensten. Bovendien wisten ze de vastgezette oud-president Almazbek Atambajev en andere voormalige hoge regeringsfunctionarissen te bevrijden.

Waar Jeenbekov zich bevindt, is onduidelijk. Eerder op de ochtend zei hij dat hij bereid was om met alle partijen te praten die aan de verkiezingen hadden meegedaan. In een verklaring zei de president dat de demonstranten met hun acties de macht probeerden over te nemen en deed een oproep aan de betogers om te stoppen met hun acties.

Hij zei dat hij het leger en de politie opdracht had gegeven om niet op de demonstranten te schieten. Ook verklaarde hij zich bereid om de uitslag van de verkiezingen te annuleren. De protesten braken uit nadat uit voorlopige resultaten was gebleken dat twee regeringsgezinde partijen, waarvan eentje nauwe banden heeft met Jeenbekov, de parlementsverkiezingen hadden gewonnen. Volgens de oppositie is er fraude gepleegd.

Ongeldig

De Kiescommissie zei dinsdag te willen kijken naar het verzoek van de demonstranten om de uitslagen ongeldig te verklaren. Kirgizië, een voormalige republiek van de Sowjet Unie, is de afgelopen jaren al vaker het toneel geweest van grootschalige politieke onrust. In de afgelopen vijftien jaar zijn hierbij twee presidenten afgezet. Het land is een trouwe bondgenoot van Rusland. Jeenbekov regeert al sinds 2017. Vorig jaar liet hij zijn voorganger Atambajev arresteren. De oud-president werd eerder dit jaar veroordeeld tot elf jaar cel wegens corruptie onder zijn bewind.

Aanvankelijk leek het erop dat Jeenbekov de situatie onder controle had nadat aanhangers van twaalf oppositiepartijen maandag massaal de straat waren opgegaan in de hoofdstad Bisjkek en andere steden. De politie zette traangas en waterkanonnen in om een einde te maken aan de protesten. Volgens het ministerie van Gezondheid werd een demonstrant gedood en raakten zo’n zeshonderd anderen gewond bij gevechten met de politie.

In de nacht van maandag op dinsdag bestormde een groep betogers echter het complex waarin het parlement en het presidentiële kantoor zijn gevestigd. Andere groepen namen het stadhuis van Bisjkek over. Bij een ander overheidsgebouw eisten ze de vrijlating van oud-president Atambajev. Na onderhandelingen met veiligheidspersoneel wisten ze de voormalige president vrij te krijgen.