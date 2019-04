Democratische ‘socialist’ Bernie Sanders onder vuur na erkenning dat hij miljonair is

Bernie Sanders woensdag in Washington, waar hij een wetsvoorstel presenteerde voor een algemene ziektekostenverzekering. Beeld AP

Het vermogen van de 77-jarige Sanders, flink gestegen dankzij zijn boekenverkoop, is pikant omdat hij wederom met een voor Amerika zeer progressief programma probeert president te worden. Naast hogere belastingen voor de rijken is de senator ook voorstander van een algemene ziektekostenverzekering, van gratis onderwijs en is hij tegen bezuinigingen op sociale programma’s.

Maar de vraag is of Sanders erkenning dat hij nu deel uitmaakt van die 1 procent van rijke Amerikanen, geen schade zal doen aan zijn progressieve boodschap. Tijdens de campagne van 2016 haalde de senator hard uit naar Hillary Clinton voor het binnenhalen van miljoenen dollars van Wall Street-bankiers voor duurbetaalde toespraken.

Ook betoogde hij dat Amerika’s miljonairs en miljardairs te veel geld en macht hebben. ‘Wij zien een toename van miljonairs, terwijl wij het hoogste kinderarmoedecijfer hebben in de wereld’, aldus Sanders toen op campagne in Wisconsin. Rechts Amerika maakt hem nu al dagen uit voor ‘hypocriet’ en ‘huichelaar’. ‘Hoewel Bernie Sanders het heel goed doet op de kapitalistische markten, ligt zijn hart bij de denkbeelden van Fidel Castro’, aldus voormalig Fox News-presentator Bill O’Reilly.

Bernie Sanders' truly awful answer on his newfound millionaire status | Analysis by CNN's Chris Cillizza https://t.co/WThlAemq5F pic.twitter.com/LH3Mxuiflf CNN Politics

‘Nogal gênant’

Ook progressief Amerika worstelt met zijn vermogen, dat wordt geschat op zo’n twee miljoen euro, inclusief zijn drie huizen. ‘Het doet zijn imago niet goed en het is nogal gênant’, betoogt Jessica Goldstein van de progressieve nieuwssite ThinkProgress. ‘Het is nu duidelijk dat het afzetten tegen miljonairs en miljardairs een behoorlijk winstgevende bezigheid kan zijn.’

Sanders blijkt na zijn eerste gooi naar het presidentschap miljoenen te hebben verdiend. Hoeveel precies, moet voor maandag duidelijk worden als hij zijn belastingaangiftes van de laatste tien jaar openbaar maakt. Met alleen al zijn boek Onze Revolutie, waarin Sanders terugblikte op zijn eerste presidentskandidatuur, haalde hij in 2016 zo’n 770 duizend euro binnen aan royalty’s. Een jaar later verdiende hij ongeveer hetzelfde bedrag met dit boek en een tweede.

‘Ik heb een boek geschreven dat goed heeft verkocht’, aldus Sanders dinsdag in The New York Times over zijn vermogen. ‘Als je een bestseller hebt geschreven, kan je ook miljonair worden’, verdedigde de senator zich die nu met oud-vicepresident Joe Biden in de peilingen behoort tot de favoriete Democratische presidentskandidaten.

Each day since the Trump tax cut was signed into law, the average billionaire in America has seen a $33 million increase in wealth, while the average worker got an extra bonus of just 24 cents.



When we talk about a rigged economy that is exactly what we are talking about. Bernie Sanders

‘Gefeliciteerd Bernie’

Sanders progressieve imago heeft in slechts een paar dagen duidelijk een deuk opgelopen, nu blijkt dat de ‘democratische socialist’ kan terugvallen op aanzienlijk veel meer dan zijn senatorensalaris van 155 duizend euro. Vooral onder arbeiders en jongeren wordt hij gezien als ‘iemand van ons’. Reden waarom president Trump hem, samen met Biden, het meeste vreest als Democratische tegenstander in 2020.

Het Sanders-kamp probeert nu al dagen de schade te beperken na het nieuws over Sanders’ vermogen. Opvallend is dat hij nu alleen uithaalt naar Amerika’s miljardairs, en niet meer naar ‘miljonairs en miljardairs’. En de Amerikaanse droom dat iedereen miljonair kan worden, zo betogen zijn medewerkers volop, moet voor iedereen bereikbaar zijn. Maar door de toenemende ongelijkheid, aldus Sanders, komt deze droom steeds meer in gevaar.

‘De kans die Sanders heeft gehad, gaat voor vele anderen in rook op’, aldus zijn campagnemanager Faiz Shakir. ‘Het is steeds minder waarschijnlijk voor Amerika’s toekomstige generaties dat iemand met een laag inkomen miljonair kan worden. Niets aan zijn belastingaangiftes kan zijn zienswijze hierover veranderen.’

Maar zakennieuwssite Bloomberg hoopt dat Sanders snel afstand neemt van zijn radicale voorstellen. ‘Nu hij zelf een miljonair is geworden, is het verhaal van Sanders een tikkeltje genuanceerder geworden’, aldus een hoofdredactioneel commentaar met de kop ‘Gefeliciteerd, Bernie!’ Bloomberg: ‘De Amerikaanse politiek zou erbij gebaat zijn als zijn retoriek en voorstellen ook iets genuanceerder worden.’