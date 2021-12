Democratische senator Manchin blokkeert miljardenplan Joe Biden

Joe Manchin keert terug van een overleg met collega-senatoren van de Democratische partij in het souterrain van het Capitool op 15 december. Beeld AFP

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, verzekerde dat hij toch zal doorgaan met de pogingen het pakket in een gewijzigde vorm door de Senaat te krijgen.

Het wetsvoorstel werd in november door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd en bevat veel geld voor uitbreiding van het sociale vangnet, waaronder goedkopere medicijnen, belastingverlagingen en kinderopvang. Een groot deel van het geld is ook bedoeld voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het zogeheten ‘Build Back Better’-plan wordt ook wel Bidens versie van een New Deal genoemd, naar analogie van het herstelplan waarmee de toenmalige president Franklin D. Roosevelt de VS in de jaren dertig uit de Grote Depressie trok.

Hoge kosten

Manchin zei tegen Fox News ‘alles geprobeerd te hebben’ om zijn steun aan het voorstel te verlenen, maar vond de kosten uiteindelijk te hoog. ‘Mijn Democratische collega’s in Washington zijn vastbesloten om onze maatschappij drastisch te hervormen op een manier die ons land nog kwetsbaarder maakt voor de dreigingen waar we voor staan’, schreef Manchin in een verklaring op zijn website. ‘Ik kan dat risico niet nemen met een staatsschuld van 2.900 miljard dollar en reële en schadelijke inflatie, zoals Amerikanen merken bij het benzinestation, supermarkten en aan energierekeningen.’

Het Witte Huis heeft de afgelopen weken alles uit de kast gehaald om Manchin over de streep te trekken. Biden nodigde Manchin zelfs bij hem thuis in Delaware uit voor een ontbijtoverleg. Het Witte Huis heeft voor het plan de stemmen van alle vijftig Democratische senatoren nodig, aangezien de vijftig Republikeinse senatoren allemaal tegen zullen stemmen. Bij gelijke stemmen kan vicepresident Kamala Harris de beslissende stem geven.

Breuk

Woordvoerder van het Witte Huis Jen Psaki reageerde ongekend fel op Manchins optreden. Zij beschuldigde de senator met zoveel woorden van verraad. Volgens haar heeft Manchin zijn woord gebroken door zich opeens radicaal tegen het pakket te keren.

Vooral de linkse Democraten, zoals het Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez uit New York, zijn gefrustreerd dat Manchin in zijn eentje zo'n belangrijk stuk wetgeving van Biden kan saboteren. 'Het idee dat je zomaar op Fox News kunt verschijnen en via de televisie aan wetgeving gaat doen en ‘nee’ dreigt te stemmen, is onaanvaardbaar’, zei zij. Volgens haar moet Biden zich harder opstellen door te zeggen: ‘Je staat aan onze kant of niet, maar hoe dan ook: de trein is al in beweging.’

Het is nog onduidelijk of het Witte Huis alsnog een poging zal doen om Manchin aan boord te halen. Het staat wel vast dat de senator een flink bedrag van de voorgestelde 1.700 miljard dollar zal willen afhalen, voordat hij er zijn steun aan geeft.

Heel veel mogelijkheden om druk op hem uit te oefenen heeft Biden niet. Manchin geniet veel steun in West Virginia, terwijl Biden het daar bij de verkiezingen juist heel slecht heeft gedaan. Het Witte Huis moet ook oppassen dat de conservatieve Democraat niet overloopt naar de Republikeinen. Dan zou Biden zijn flinterdunne meerderheid in de Senaat (dankzij Kamala Harris) kwijtraken.

Als het Biden niet lukt Manchin alsnog over te halen, is het mogelijk dat Chuck Schumer het wetsvoorstel in kleinere stukken opbreekt en voor de verschillende onderdelen steun zoekt van een aantal Republikeinen. ‘We gaan stemmen over een gewijzigde versie van de door het Huis van Afgevaardigden aangenomen Build Back Better-wet en we gaan net zolang stemmen tot we iets voor elkaar krijgen’, verzekerde hij.