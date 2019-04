Democratische senator en presidentskandidaat Warren wil afzettingsprocedure Trump

‘Het negeren van de herhaalde pogingen van een president om een onderzoek naar zijn eigen ontrouwe gedrag te frustreren, zou een grote en blijvende schade aan dit land toebrengen en het zou de suggestie wekken dat zowel de huidige als toekomstige presidenten de vrijheid hebben om hun macht op vergelijkbare manieren te misbruiken’, aldus de Democratische senator vrijdag in een verklaring.

‘De ernst van zijn wangedrag eist dat gekozen vertegenwoordigers van beide partijen hun politieke overwegingen aan de kant zetten en hun grondwettelijke taak uitvoeren. Dat betekent dat het Huis een afzettingsprocedure moet starten tegen de president van de Verenigde Staten’, aldus Warren.

