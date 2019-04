Democratische presidentsfavoriet Biden onder vuur na #MeToo-beschuldiging

Lucy Flores eind oktober 2014 met Joe Biden. Vlak daarvoor zou Biden haar ongepast hebben aangeraakt. Beeld AFP

President Obama’s vicepresident, die zich naar verwachting snel in de Democratische strijd zal werpen, is flink in de verdediging gedrukt door het verhaal van Lucy Flores. Als de 76-jarige Biden, die toch al wordt bekritiseerd vanwege zijn hoge leeftijd, sneuvelt door de affaire, kan het de Democratische race opengooien.

Flores, een Democratische politicus uit Nevada, is niet de eerste die een licht werpt op de ‘ongemakkelijke’ optredens van Biden de afgelopen jaren met vrouwen. Zij gooide vrijdag een bommetje in de Democratische strijd toen zij in New York Magazine voor het eerst in vijf jaar een boekje open deed over haar contact met de vicepresident. Op maandag kwam een tweede vrouw, uit Connecticut, naar buiten met een ervaring die volgens haar ongepast was.

Flores deed in 2014 een gooi naar de post van plaatsvervangend gouverneur van Nevada en Biden kwam haar tijdens een campagnebijeenkomst een handje helpen. Flores was verbaasd en verrast dat de op een na machtigste man van het land hiertoe bereid was. Maar toen het tweetal in een hoek van het podium hun opwachting maakte om te gaan spreken, zou het volgens Flores mis zijn gegaan.

Vicepresident Joe Biden legt in 2015 tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis zijn handen op de schouders van de vrouw van Defensie-minister Ash Carter. Een discussie woedt nu of dit ongepast ongedrag is of slechts een onschuldig voorbeeld van de joviale wijze hoe Biden al jaren omgaat met zowel mannen als vrouwen. Beeld AFP

‘Hij rook aan mijn haren’

De toen 35-jarige politicus beweert dat Biden, die achter haar stond, plotseling zijn beide handen op haar schouders plaatste. Ze verstijfde. ‘Waarom raakt de vicepresident van Amerika mij aan?’, vroeg ze zich af. Flores zegt dat Biden daarna dichter naar haar toe kwam.

Flores: ‘Hij leunde zich voorover en rook aan mijn haren. Ik voelde mij vernederd. Hij ging verder door langzaam een grote kus op de achterkant van mijn hoofd te plaatsen. Ik voelde mij in verlegenheid gebracht. Ik was geschokt. Ik was in verwarring.’ Ze zegt dat ze na afloop van de bijeenkomst een paar medewerkers vertelde over het incident. Ze besloot het echter niet aan de grote klok te hangen, onder andere uit vrees niet geloofd te worden.

Flores zegt nu pas naar buiten te zijn getreden met haar verhaal vanwege Bidens naderende kandidatuur. Ze verbaast zich erover dat eerdere incidenten van Biden met vrouwen nu niet worden besproken. Zo deed de vicepresident vier jaar geleden menig wenkbrauw fronsen tijdens de presentatie van de nieuwe Defensie-minister Ash Carter in het Witte Huis.

This was an incredibly difficult thing to do, but something that felt necessary. It took awhile before I found the words and the support that made me feel like this was finally a story I could tell. https://t.co/Sr5Go3xuTe Lucy Flores

‘Hij moet dit uitleggen’

Biden plaatste toen ook lang beide handen op de schouders van Carters vrouw, die zich duidelijk geen raad wist met de situatie. ‘Ik kon dit niet langer verzwijgen, nu ik zie dat over zijn mogelijke kandidatuur wordt gesproken zonder dat zijn verontrustende verleden met betrekking tot vrouwen aan de orde komt’, aldus Flores. ‘Die ongemakkelijke kus heeft mijn kijk op Biden veranderd’, aldus de Democratische politicus over haar ervaring met de vicepresident.

Tekenend voor de #MeToo-tijd anno 2019, is dat Flores meteen de steun kreeg van drie Democratische presidentskandidaten. De senatoren Elizabeth Warren en Amy Klobuchar en oud-minister Julian Castro zeiden Flores te geloven. ‘Hij moet dit uitleggen’, aldus Warren. Biden reageerde zondag pas, gedwongen door de vele publiciteit die Flores had gekregen.

‘Niet één keer, nooit, heb ik volgens mij ongepast gehandeld’, aldus de oud-vicepresident over zijn publieke contacten met vrouwen. ‘Als wordt gesuggereerd dat ik dat heb gedaan, dan zal ik respectvol luisteren. Maar het was nooit mijn bedoeling geweest.’ Op maandag kwam de vrouw van oud-minister Carter hem te hulp. Ze zei zich nooit ongemakkelijk te hebben gevoeld toen Biden 28 seconden lang zijn handen op haar schouders legde.

Joe Biden wordt tijdens een vakboondsbijeenkomst vorige maand in Washington door aanhangers aangemoedigd om zich in de Democratische strijd te werpen. Beeld REUTERS

Grote ergernis

De oud-president moet nu toezien hoe de beschuldiging van Flores zijn kandidatuur dreigt te verstoren. Als hij met zijn aankondiging komt, zal hij niet aan de tand worden gevoeld over zijn programma om president Trump te verslaan, maar over het verhaal van Flores. Biden staat al wekenlang in alle peilingen op de eerste plaats, tot grote ergernis van zijn concurrenten die al wekenlang campagne voeren.

In een gemiddelde van alle peilingen, stond hij maandag op 29,2 procent. Op de tweede plaats volgt Bernie Sanders met zo’n 22 procent. De andere kandidaten zien tot hun grote frustratie dat ze niet dichterbij komen. Zo blijft senator Kamala Harris steken op 9,8 procent en Beto O’Rourke op 9,2 procent.

‘Buitenbeentje’ Pete Buttigieg, de enige homoseksueel onder de kandidaten, trekt steeds meer de aandacht. In een peiling in Iowa, de staat waar volgend jaar als eerste wordt gestemd in de voorverkiezingen, kwam hij vorige week verrassend op de tweede plaats na Biden. Buttigieg, die acht talen spreekt, wordt gezien als een nieuwe, frisse kandidaat met duidelijke en simpele antwoorden op Amerika's problemen.