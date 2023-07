Democratie en vrijheid staan in Tunesië zwaar onder druk

Tunesië is volgens onderzoekers vrijer dan veel buurlanden, maar de democratie en rechtsstaat staan zwaar onder druk. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Freedom House, dat sinds 1941 vrijheid en democratie wereldwijd in kaart brengt.

Sinds deze week is Tunesië de nieuwste partner van de EU in het terugdringen van migratie via de Middellandse Zee. Mensenrechtenorganisaties als Vluchtelingenwerk en Amnesty veroordelen de deal. Migranten worden in Tunesië zeer slecht behandeld, betogen zij. Bovendien wordt hiermee een regime dat steeds steeds autoritairder wordt in het zadel gehouden.

Freedom House bepaalt voor landen een score op de ‘vrijheidsindex’ tussen de 0 en de 100. Tunesië scoort vergeleken met veel andere landen in de regio nog relatief hoog, met in 2023 56 punten. Geen enkel land aan de noordkust van Afrika haalt meer punten. Marokko staat in de index op 37, met name vanwege de grote macht van de koning en weinig godsdienstvrijheid. Ook Erdogans Turkije blijft ver bij Tunesië achter op thema’s als vrijheid van meningsuiting en een goed functionerende rechtsstaat.

- Beeld -

Maar de huidige cijfers vertellen niet het hele verhaal. Over een langere periode bezien, valt op dat de situatie op het gebied van democratie en mensenrechten in Tunesië snel verslechtert. In 2021 haalde het land nog 71 punten op de vrijheidsindex. Corruptieonderzoekers van Transparancy International spreken van een ‘pad richting autoritarisme’. In 2021 werd de nationale anti-corruptie autoriteit gesloten, het jaar daarna werden tientallen rechters ontslagen door president Kais Saied. Mede hierom werden de verkiezingen in 2022 door velen geboycot, de opkomst was slechts 11 procent.