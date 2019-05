Democraten zijn zeer kritisch op Barr, die tweede hoorzitting laat schieten

Barr werd woensdag gehoord in de Senaat. Een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden, die gepland stond voor donderdag, zei hij tot grote woede van de Democraten af.

Het is een nieuwe oprisping in de Amerikaanse verwerking van het trauma van 2016, dat twee weken geleden tot in detail via het rapport van Mueller naar buiten kwam: Rusland heeft een Amerikaanse presidentskandidaat geholpen president te worden – en de kandidaat, Donald Trump, liet dat gebeuren omdat hij verwachtte er electoraal garen bij te spinnen. Hoewel Mueller geen bewijs voor een (strafbare) samenzwering heeft gevonden, blijft het dossier een splijtzwam in de Amerikaanse politiek.

Dinsdag werd bekend dat Mueller op 27 maart Barr een brief stuurde, waarin hij zijn ongenoegen uitte over de manier waarop Barr het toen nog geheime rapport van 448 pagina’s had samengevat en drie dagen eerder naar buiten had gebracht. Die samenvatting werd door Trump samengebald in een triomfantelijk ‘NO COLLUSION!’

In de brief schrijft Mueller dat Barrs samenvatting ‘de context, aard en inhoud van het werk en de conclusies van de speciale onderzoeker niet volledig omvat’. Daardoor, schrijft hij, ‘is er nu verwarring bij het publiek over essentiële aspecten van de resultaten van ons onderzoek’. Volgens Mueller ‘dreigt dat het centrale doel te ondermijnen’ waarvoor hij was aangesteld: een breed gedeeld vertrouwen in de resultaten van het onderzoek.

In hoorzittingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in de weken daarna antwoordde Barr dat hij ‘niet wist’ of Mueller zijn conclusies onderschreef. Hij zei niets over diens kritische brief. Barr verdedigde zich woensdag, in een nieuwe hoorzitting voor een Senaatscommissie, door te zeggen dat er verschil is tussen kritiek van leden van het team van Mueller (waarnaar destijds werd gevraagd) en kritiek van Mueller zelf (die de brief schreef). De Democratische senator Sheldon Whitehouse (Rhode Island) beschuldigde hem van haarkloverij.

Andere senatoren gingen verder. Kamala Harris (Californië) noemde Barr ‘bevooroordeeld’ en Mazie Hirono (Hawaii) maande hem ontslag te nemen. De Republikeinse commissievoorzitter Lindsey Graham, die het liever over de e-mails van Hillary Clinton wilde hebben, schoot Barr te hulp en zei dat Hirono hem ‘van top tot teen had belasterd’.

De affaire verandert niets aan de conclusies van Muellers rapport: er is ondanks de vele contacten en leugens daarover geen bewijs gevonden voor (strafbare) samenzwering tussen de Russen en het team-Trump. De vraag of Trump de rechtsgang heeft gedwarsboomd laat Mueller open. Barr heeft die met ‘nee’ beantwoord omdat er volgens hem niets te dwarsbomen viel. Hij vindt niet dat zijn samenvatting onjuist was. Hij stelde woensdag dat het rapport om een ‘binaire’ vraag draait: was er een misdaad of niet? De feiten daarachter zijn volgens hem minder interessant.

Donderdag staat officieel een hoorzitting voor een commissie in het Huis van Afgevaardigden op het programma, maar Barr heeft laten weten niet te willen getuigen. Hij is niet blij met de manier waarop de Democraten de ondervraging wilden aanpakken. Jerrold Nadler, voorzitter van het comité dat Barr aan de tand wil voelen, zegt zich daar niet bij neer te zullen leggen. ‘Wij kunnen niet toestaan dat deze regering ons oplegt hoe wij moeten opereren.’ Ook weigert het ministerie van Justitie het volledige Mueller-rapport aan de commissie te overhandigen, ondanks een gerechtelijk bevel.