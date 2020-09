Democraten woedend over ‘Republikeinse hypocrisie’ in voordracht Amy Coney Barrett: ‘Absoluut schandaal’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag Amy Coney Barrett genomineerd als het nieuwe lid van het Hooggerechtshof. Beeld AFP

Trump liet er geen misverstand over bestaan dat een benoeming van Barrett, die de conservatieve meerderheid in het Hof op zes tegen drie zou brengen, voor hem een verzekeringspolis is bij de verkiezingen van 3 november. ‘We hoeven (de benoeming) niet daarvoor te doen, maar ik denk dat we het wel daarvoor doen. Ik denk dat het een geweldige boodschap zal uitzenden naar heel veel mensen.’’

Mitch McConnell, fractieleider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, prees de voordracht van Barrett zaterdag meteen (‘President Trump had geen betere beslissing kunnen nemen’) en beloofde dat zijn partij haast zal maken met de nominatie. Dit in tegenstelling tot 2016, toen de Republikeinen dwarslagen toen president Barack Obama ook een kandidaat voor het Hooggerechtshof voordroeg in een verkiezingsjaar.

Democratisch presidentskandidaat Joe Biden riep de Senaat gisteren dan ook meteen op de vacature open te laten tot na de verkiezingen. ‘De Amerikaanse grondwet was ontworpen om kiezers één kans te geven om zich uit te spreken over wie er dient in het Hof. Dat moment is nu, en hun stem moet gehoord worden.’

De Democraten zijn woedend over wat zij zien als Republikeinse hypocrisie. Als Barretts benoeming doorgaat zou het voor het eerst zijn sinds 1956 dat een vacature in het Hooggerechtshof zó kort voor de verkiezingen wordt gevuld. Voormalig presidentskandidaat en senator Bernie Sanders noemde de pogingen van de Republikeinen om de benoeming erdoor te drukken een ‘absoluut schandaal’.

Obamacare

Chuck Schumer en Nancy Pelosi, fractieleiders van de Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, waarschuwden dat een stem om Barrett te benoemen een stem zou zijn om Obamacare (de Affordable Care Act, Obama’s zorgverzekeringswet uit 2010) af te schaffen, een beslissing die miljoenen arme Amerikanen zal raken. Volgens Schumer brengt Trump de gezondheidszorg in gevaar terwijl het coronavirus om zich heen grijpt.

Het Hooggerechtshof kan mede door de benoeming van Barrett de Affordable Care Act terugdraaien in een zaak die dient op 10 november. Barrett zou op tijd voor die uitspraak kunnen zijn benoemd. Biden wees er zaterdag op dat zij een eerdere uitspraak van het Hof pro-Obamacare in 2012 scherp had bekritiseerd.

Vicepresidentskandidaat Kamala Harris verklaarde dat ze zich, als lid van de juridische commissie in de Senaat die Barrett zal moeten ondervragen, tegen haar benoeming zal verzetten. ‘Het zou een gotspe zijn om (de vorige week overleden progressieve opperrechter Ruth Bader Ginsburg) te laten opvolgen door een rechter die gekozen is om haar nalatenschap ongedaan te maken en alles uit te wissen wat zij voor ons land heeft gedaan.’

Ook twee Democratische senatoren die in 2017 nog wel Barretts benoeming tot federale rechter steunden zeggen nu dat de benoeming te dicht op de verkiezingen zou zitten. ‘Ik kan geen proces steunen dat het Amerikaanse volk nog meer dreigt te verdelen in een tijd dat we wanhopig moeten proberen tot elkaar te komen’, zei een van hen, Joe Manchin van West-Virginia.

Ginsburg

De Democraten waakten ervoor om inhoudelijke kritiek leveren op Barrett, een vrome katholiek die in haar dankwoord zaterdag respectvol verwees naar haar overleden voorganger Ginsburg. Wel merkte Schumer op dat Ginsburg zich in haar graf omdraait ‘nu ze moet zien hoe de kandidaat die ze gekozen hebben van plan lijkt alles op losse schroeven te zetten wat zij heeft bereikt.’

Conservatief-christelijke en anti-abortusgroepen reageren opgetogen op de voordracht van Barrett. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat de pro-life meerderheid in de Senaat snel zal handelen om (Barrett) voor de verkiezingen te benoemen’, zei Marjorie Dannenfelser van Susan B. Anthony List, een anti-abortusgroep die een campagne voor Barretts benoeming is gestart waarvoor 25 miljoen dollar wordt bijeengebracht.

Volgens progressieve vrouwengroepen zal Barretts benoeming het recht op abortus in gevaar brengen. ‘Het Hooggerechtshof heeft een cruciale rol in het beschermen van burgerlijke rechten en vrijheden, inclusief reproductieve rechten, voor iedereen in de VS. We mogen niet een benoeming erdoorheen jassen die het leven van mensen generaties lang zal beïnvloeden, zei Nancy Northup van het Center for Reproductive Rights.