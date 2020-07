Democraten verspillen bij ondervraging Barr kostbare tijd met gebrabbel

William Barr legt verantwoording af aan de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden. Beeld AFP

Er waren zo veel vragen die niet werden gesteld, dinsdag in de hoorzitting van Bill Barr. De Democratische oppositie in het Huis van Afgevaardigden had voor het eerst in anderhalf jaar de gelegenheid om de grensverleggende minister van Justitie van Donald Trump ter verantwoording te roepen, maar verspilde de tijd met politiek gebrabbel.

Barr is een cruciale steunpilaar van Trump. Hij is hem zeker zes keer te hulp geschoten sinds zijn aanstelling in februari vorig jaar, onder meer door in te grijpen in rechtszaken tegen vrienden van Trump, en de laatste weken heeft hij federale agenten in camouflagekleren het land ingestuurd om de orde te herstellen bij federale gebouwen die het doelwit waren van demonstranten, wat de chaos verder heeft vergroot, maar wel beelden heeft opgeleverd die door de herverkiezingscampagne van Trump worden gebuikt.

Slecht voorbereid

Barr hield dinsdag vol hij al zijn ‘beslissingen in strafrechtelijke aangelegenheden geheel onafhankelijk neemt, zonder aanwijzingen of bemoeienis van het Witte Huis of wie dan ook buiten het ministerie’. Lange tijd kon hij dat dinsdag gemakkelijk volhouden. De Democraten leken slecht voorbereid en slecht georganiseerd – velen van hen bleven vooral zelf aan het woord, bespraken emotioneel het nieuws van de afgelopen maanden en ze vertelden zelf meer dan dat ze Barr lieten vertellen over zijn opmerkelijke manoeuvres.

Enkele van die manoeuvres: nadat hij allereest een vertekenende samenvatting gaf van het Mueller-onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen (hij vertelde niet dat de Russische overheid Donald Trump had geholpen met zijn verkiezing, en dat Trump wist dat hij daar baat bij zou hebben) en zo het rapport voor het grote publiek onschadelijk maakte, bemoeide hij zich met de rechtszaken die daaruit voortvloeiden en zorgde hij ervoor dat de schuldigen, Michael Flynn en Roger Stone, geen of een lagere straf kregen. Recentelijk ontsloeg Barr de aanklager in New York die onderzoek deed naar zaken die president Trump kunnen raken.

Traangas

Bij gebrek aan een Democratische aanvalsstrategie kon Barr meestal met technische antwoorden wegkomen – toen een vragensteller vroeg of het gebruik van traangas tegen demonstranten in Washington gerechtvaardigd was, zei Barr dat het helemaal geen traangas was geweest.

Toen Eric Swalwell, volksvertegenwoordiger uit Californië, hem ondervroeg over de zaak Roger Stone, wiens straf door Trump is kwijtgescholden, had Barr geen antwoord, en kon hij zich alleen van de domme houden.

Tijdens zijn benoemingshoorzitting had Bar gezegd dat een president strafbaar zou zijn als hij iemand gratie zou verlenen in ruil voor een tegenprestatie. Dat is, zo lijkt het, precies wat Trump met Roger Stone heeft gedaan. Toen Swalwell Barr wees op een tweet van de president waaruit die tegenprestatie blijkt (Trump prees Stone voor diens weigering met justitie mee te werken), zei Barr dat hij de tweets van Trump niet volgt. Dat is raar, want eerder dit jaar beklaagde Barr zich nog over de tweets van Trump, omdat hij ‘zo zijn werk niet kon doen’.

Maar het werd al snel te ingewikkeld, en na een paar minuten werd de ondervraging door Swalwell alweer onderbroken en ging de beurt naar een Republikein. De Republikeinen grepen de hoorzitting vooral aan om Barr te prijzen voor zijn aanpak van de ‘gevaarlijke anarchisten en antifascisten’ in Portland en elders in het land, een gevaar dat door de Democraten zou worden genegeerd. Een en ander werd kracht bijgezet door een filmpje van acht minuten vol slim geknipte fragmenten van rellen en branden waarmee de Republikein Jim Jordan wilde laten zien dat Barr de man is die het land nodig heeft. ‘Ik wil u bedanken voor het verdedigen van politie, voor het benoemen hoe gek het zou zijn om te bezuinigen op de politie, en voor het verdedigen van de rechtsstaat.’