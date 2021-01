Democraten vermoeden hulp van binnenuit bij bestorming Capitool

Tijdens de bestorming van het Capitool moesten politici en medewerkers in gasmaskers schuilplaatsen opzoeken. Beeld AP

Het zijn niet de minste politici die hun collega’s verdacht maken. De bekende progressieve Democraat Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) uit New York stelt in een inmiddels veelbekeken Instagram-video dat zij tijdens de bestorming van het Capitool een ‘zeer nabije confrontatie’ heeft meegemaakt waardoor ze ‘vreesde voor haar leven’. Uit veiligheidsoverwegingen en vanwege een ‘nog lopend onderzoek’ geeft ze niet meer details prijs over het incident.

Wel zegt ze: ‘Ik wist niet of ik het einde van die dag levend zou halen, en dat bedoel ik niet in algemene zin, maar in een heel, heel specifieke zin.’ Ocasio-Cortez vindt het ‘niet overdreven’ om te zeggen dat veel leden van het Huis ‘bijna zijn vermoord’ op 6 januari.

Nadrukkelijk meldt Ocasio-Cortez ook dat ze vreesde voor haar Republikeins collega’s, met wie ze zich in een schuilplaats bevond. ‘Er zaten QAnon-aanhangers en racisten tussen, van wie ik dacht dat ze de kans zouden grijpen om mijn beveiligde locatie te onthullen zodat mij geweld aangedaan kon worden of zodat ik gekidnapt kon worden’, aldus het van oorsprong Puertoricaanse Congreslid.

Ook de (zwarte) Democratische afgevaardigde Ayanna Pressley uit Massachusetts zei dinsdag op Twitter dat ze haar veilige locatie verliet nadat ze doorkreeg dat ‘verraderlijke Congresleden en white supremacists, die de gewelddadige meute hadden aangezet tot de bestorming van het Capitool’ in dezelfde schuilplaats aanwezig waren als zijzelf. Zowel Pressley als Ocasio-Cortez noemt geen namen van Republikeinen die ze wantrouwden. Zeker is wel dat ze niet de enigen zijn die vermoeden dat hun Republikeinse collega’s hen in gevaar brachten.

Rondleiding

De witte Democratische Afgevaardigde Mikie Sherrill uit New Jersey beschuldigde deze week in een Facebook-video (bij minuut 12.15) haar Republikeinse collega’s van het geven van een rondleiding aan personen die een dag voor de bestorming op een verkenningsmissie in het Capitool waren. Ook zij noemt geen specifieke namen. Wel zegt de voormalig openbaar aanklaagster dat ze er ‘alles aan zal doen’ om ervoor te zorgen dat deze Republikeinen nooit meer Congreslid kunnen zijn. ‘Zij zullen ter verantwoording worden geroepen.’ Sherrill heeft inmiddels samen met dertig collega's opgeroepen tot een formeel onderzoek naar de opvallend grote hoeveelheid mensen die zijn rondgeleid op 5 januari.

‘Er is hulp geweest van binnenuit het Capitool’, denkt ook de fractieleider van de Democraten in het Huis. Volgens James Clyburn zijn bestormers via zijdeuren door onbekende personen naar binnengelaten en hadden sommige relschoppers voorkennis over de werkkamers van Democraten. Zo was de kamer met zijn naambordje erop ongeschonden, maar de kamer waarin hij meestal werkt was vernield. Afgevaardigden Pressley en Bowman ontdekten op de dag van de aanval dat de alarmknoppen in hun werkkamers waren verwijderd en suggereren dat dit expres is gebeurd.

Namen van mogelijk schuldige Republikeinen worden niet genoemd door argwanende Democraten, maar wel door een van de organisatoren van de bijeenkomst die voorafging aan de bestorming. Ali Alexander, de leider van de ‘Stop the Steal’-groep, beweert dat hij hulp kreeg van drie Republikeinse Congresleden om op 6 januari een grote meute bijeen te krijgen die zou verhinderen dat Biden werd aangewezen als de nieuwe president. In diverse Twitter-video’s vorige maand vertelt Alexander dat hij met de Congresleden Paul Gosar en Andy Biggs (beiden uit Arizona) en Mo Brooks (Alabama) op 6 januari een evenement zou organiseren om ‘maximale druk’ uit te oefenen waardoor nog twijfelende Congresleden overtuigd zouden raken om Bidens verkiezingswinst niet te accepteren.

‘Het idee was om druk op te bouwen en dan op die dag de harten en geesten van Congresleden te winnen. Als ze dan naar buiten zouden kijken, zouden ze ervan doordrongen raken dat ze niet aan de verkeerde kant van die menigte zouden willen staan’, aldus Alexander in een van zijn video’s. Het Congreslid Brooks was een van de sprekers die, net als Trump, de meute toesprak vlak voordat die het Capitool bestormde.

Reps. Paul Gosar (R-AZ) and Mo Brooks (R-AL) helped plan Trump's insurrection mob for "maximum" pressure on Congress according to fellow organizer @Ali, who already tweeted he is ready to die to overturn the lawful election.pic.twitter.com/VCaiyjf0wQ — Grant Stern (@grantstern) 10 januari 2021

Onderzoek naar complotten

Het is de vraag of alle verdachtmakingen leiden tot een veroordeling. De drie eerder genoemde Congresleden ontkennen te hebben bijgedragen aan het geweld op die dag en onbekend is of justitie onderzoek naar hen doet. Volgens CNN wordt achter de schermen alvast door Democraten gesproken of er andere manieren zijn waarop zij kunnen worden gestraft of afgezet. Hetzelfde lot zou wat hen betreft ook het Republikeinse Congreslid Lauren Boebert uit Colorado moeten treffen; zij twitterde tijdens de bestorming over de locatie van de Democratische leider Nancy Pelosi.

Zeker is in elk geval dat geen van de Republikeinse politici al is aangeklaagd. Justitie heeft inmiddels wel al zo’n zeventig anderen gearresteerd voor de bestorming van het Capitool. Het gaat vooral om mensen die vochten met beveiligers, eigendommen stalen, online dreigementen uitten of naar Washington waren gekomen met wapens of bommen.

Dat betekent niet dat de politici vrijuit gaan. Afgelopen dinsdag herhaalde openbaar aanklager Michael Sherwin uit Washington nogmaals nadrukkelijk dat niet alleen wordt gekeken naar personen die deelnamen aan de bestorming, maar ook naar mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan ‘opruiing of samenzwering’. Daarop staat maximaal twintig jaar celstraf. Justitie verwacht de komende weken nog ‘honderden’ extra mensen op te pakken. Volgens hem wordt dag en nacht gewerkt om bewijs te verzamelen.

Er wordt ook in eigen kring gekeken. Ten minste twee politieagenten zijn al op non-actief gezet voor hun rol tijdens de bestorming. Eentje nam een selfie met een bestormer en een ander besloot de relschoppers de weg te wijzen in het gebouw. Naar tien tot vijftien andere agenten loopt een onderzoek. De mogelijke betrokkenheid van agenten helpt niet bij het stillen van de vermoedens van Democraten dat er hulp van binnenuit is geweest bij de bestorming van het Capitool.