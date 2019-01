Democraten proberen Trumps State of the Union uit te stellen vanwege shutdown; Republikeinen furieus

De leider van de Democraten, Nancy Pelosi, kan Trump buiten haar deur houden, als ze dat wil. Beeld EPA

De shutdown gaat woensdag zijn 27e dag in. Terwijl Donald Trump een mooi podium dacht te hebben om de Democraten van die sluiting de schuld te kunnen geven, proberen de Democraten dat podium onder Trump vandaan te trekken.

De leider van de Democraten, Nancy Pelosi, adviseerde de president woensdag per brief om zijn rede uit te stellen of schriftelijk mede te delen. Dit omdat volgens haar de veiligheid niet kan worden gegarandeerd als de overheid nog steeds deels gesloten is.

Jammer, schreef ze er nog bij.

Het presidentiële verslag, ‘van tijd tot tijd’, over de stand van het land is in de grondwet vastgelegd. Maar nergens staat dat dat per se in het Congres moet gebeuren – daar is hij slechts te gast.

En dus kan Pelosi Trump buiten haar deur houden, als ze dat wil. Weliswaar is de uitnodiging voor de toespraak op 3 januari verzonden, maar het door haar Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden moet er nog over stemmen. En ja, die veiligheid is wel een dingetje.

Pelosi voert aan dat minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen de State of the Union vorig jaar als ‘nationale speciale veiligheidsgebeurtenis’ heeft aangemerkt, net als presidentsinauguraties en enkele andere evenementen waarbij veel politici op één plek aanwezig zijn. Nielsen schreef in september dat zulke evenementen ‘de volledige inzet van de federale overheid’ vereisen. En dat is volgens haar onmogelijk, nu zoveel agenten van de Secret Service, verantwoordelijk voor de veiligheid, vanwege de sluiting van de overheid met verlof zijn.

Geen speech Individu 1

Pelosi formuleerde een en ander nog als ‘suggestie’, maar sommige partijgenoten waren woensdag veel harder. ‘De State of the Union gaat niet door’, zei de Democratische fractieleider Steny Hoyer tegen CNN. En Hakeem Jeffries, een andere aanvoerder van de Democraten, twitterde dat ‘Individu 1 [de FBI-aanduiding voor Trump] zijn toespraak niet mag geven totdat de overheid weer is geopend’. Welkom bij de nieuwe Democratische meerderheid, schreef hij. ‘Wen er maar aan.’

De Republikeinen reageerden furieus. ‘Dit is geen kwestie van veiligheid, dit is puur politiek’, zei fractieleider Kevin McCarthy. Senator John Kennedy zei tegen verslaggevers dat de Republikeinen de president in de Senaat zullen uitnodigen, als Pelosi hem niet in het Huis wil.

De State of the Union werd door de eerste twee Amerikaanse presidenten persoonlijk voorgedragen aan het Congres, maar dat werd daarna ruim een eeuw ‘te koninklijk’ bevonden. Pas sinds Theodore Roosevelt (1913) is het weer een ceremoniële vertoning.