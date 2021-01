Democraten pakken na het Witte Huis ook controle over Congres

Joe Biden tijdens een campagnebijeenkomst in Atlanta, de hoofdstad van Georgia. Beeld AFP

De dubbele winst zorgt ervoor dat de partij van Joe Biden nu zowel de meerderheid van de zetels in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden heeft. Dit is van cruciaal belang voor de aankomende president om zijn ambitieuze politieke agenda de komende twee jaar te kunnen doorvoeren.

In de loop van woensdag werd al duidelijk dat dominee Raphael Warnock als eerste zwarte man een Senaatszetel in Georgia heeft gewonnen. Hij versloeg verrassend de zeer conservatieve senator Kelly Loeffner met zo'n vijftigduizend stemmen. Ook de andere Democraat, Jon Ossoff, won volgens grote Amerikaanse nieuwsmedia van zijn Republikeinse tegenstander, zittend senator David Perdue. De race tussen het laatste tweetal was tot het einde een nek-aan-nekrace.

Onrust

Ondertussen is er onrust uitgebroken on Georgia. Gewapende militieleden arriveerden woensdagavond bij het Capitoolgebouw in Georgia. Het is nog onduidelijk wat ze willen, maar het gaat om Trump-aanhangers die ontevreden zijn over de verkiezingen. De hoogste ambtenaar die de verkiezingen overziet in Georgia, Brad Raffensperger, is geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Mede vanwege de onrust zullen de lokale autoriteiten in Georgia de winst van beide Democraten mogelijk donderdag pas formeel bekendmaken.

Beide nieuwe Democratische senatoren sloegen eerder op woensdag nog een verzoenende toon aan: ze hopen alle inwoners van hun staat te verenigen. ‘Georgia, ik ben vereerd met het vertrouwen dat u in mij hebt getoond, en ik beloof u dit vanavond: ik ga naar de Senaat om te werken voor heel Georgia, ongeacht op wie u uw stem heeft uitgebracht bij deze verkiezingen’, aldus Warnock, die verbonden is aan de oude kerk van Martin Luther King.

Groot belang

Het belang van de verkiezingen in Georgia was ‘astronomisch groot’. Om die reden waren er miljoenen dollars in de campagnes gestopt en deden alle nieuwszenders live verslag van de gebeurtenis.

De stemverhouding in de Senaat was tot heden in het voordeel van de Republikeinen, waardoor de vrees bij Democraten bestond dat zij alle plannen van Biden komende twee jaar zouden kunnen blokkeren. Dat gevaar is nu geweken. Door de winst van de twee zetels in Georgia is de stemverhouding in evenwicht (50-50) gekomen, waardoor vice-president Kamala Harris met haar stem de doorslag kan geven bij belangrijke beslissingen.

Voor Donald Trump en de Republikeinen betekent de verkiezingsuitslag een historisch verlies. Het is bijna een eeuw geleden dat een zittende president na één termijn zowel het Witte Huis als de meerderheid in beide kamers van het Congres verliest. De Democraten zijn dolgelukkig: het is tien jaar geleden dat zij zowel een Democratische president als een meerderheid in het Congres hadden. Het zal Biden flink wat slagkracht geven om zijn plannen uit te voeren.