Democraten maken aanklachten tegen Trump bekend: machtsmisbruik en dwarsbomen Congres

President Trump tijdens de hoorzitting maandag in het Witte Huis. Beeld EPA

De Democraten koersen nu af op een stemming in het Huis van Afgevaardigden over de tenlastelegging. De stemming wordt zeer waarschijnlijk volgende week gehouden, waarna begin volgend jaar de rechtszaak tegen Trump volgt in de Senaat.

Trump is de vierde Amerikaanse president die impeachmentaanklachten aan zijn broek krijgt. ‘De president heeft onze nationale veiligheid schade toegebracht’, aldus Jerrold Nadler, de voorzitter van de justitiecommissie van het Huis die de aanklachten bekendmaakte. ‘Hij ziet zichzelf als iemand die boven de wet staat. Wij moeten duidelijk zijn, niemand, ook de president niet, staat boven de wet.’

De Democratische leider Nancy Pelosi zei dat Trump moet worden aangeklaagd omdat hij ‘een voortdurende bedreiging vormt voor onze democratie’. De aanklachten werden bekendgemaakt na koortsachtig overleg maandagavond en dinsdagochtend tussen Pelosi en partijgenoten die het impeachmentonderzoek hebben geleid.

Het overleg volgde op de laatste, meer dan tien uur durende hoorzitting in het Huis. Centraal stond wederom de vraag of Trump de fout in is gegaan toen hij in juli de Oekraïense president Zelenski vroeg een corruptieonderzoek te beginnen naar oud-vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter. Terwijl de Republikeinen opnieuw benadrukten dat afzetting van Trump een groot schandaal zou zijn, betoogden de Democraten tijdens de hoorzitting dat de president zich schuldig had gemaakt aan de ‘ernstige misdaden’ die de Grondwet noemt als reden voor impeachment.

‘President Trumps aanhoudende pogingen om een ander land te dwingen hem te helpen bij zijn bedrog om een verkiezing te winnen, vormen een overduidelijke bedreiging voor onze eerlijke verkiezingen en nationale veiligheid’, aldus Daniel Goldman, de onderzoeker van de inlichtingencommissie van het Huis.

De Democratische top maakt de aanklachten bekend tegen president Trump, met van links naar rechts Huis-voorzitter Nancy Pelosi en de commissievoorzitters Jerrold Nadler, Maxine Waters en Adam Schiff. Beeld AP

‘Politieke waanzin’

Nadat Goldman de president had beschuldigd van een ‘ongekende campagne van belemmering van het Congres’, door cruciale getuigen niet te laten verschijnen, werd het maandag duidelijk dat de Democraten Trump deze twee aanklachten ten laste wilden leggen. Een president kan volgens de Grondwet alleen worden afgezet als hij zich schuldig heeft gemaakt aan ‘hoogverraad, omkoping of andere ernstige misdaden’, zoals machtsmisbruik.

De afgelopen weken leek het erop dat de Democraten Trump ook omkoping ten laste wilden leggen. Zij betoogden tijdens de hoorzittingen steeds dat de president militaire hulp aan Oekraïne achterhield om Kiev over te halen Biden en zijn zoon te onderzoeken. Pelosi en haar partijgenoten hebben nu hiervan afgezien. Ook lag belemmering van de rechtsgang op tafel, doelend op Trumps tegenwerking tijdens het Rusland-onderzoek. Een deel van de fractie zag dit echter niet zitten.

Vlak voor de Democraten de aanklachten bekendmaakten, twitterde Trump: ‘Het is ronduit politieke waanzin om een president in staat van beschuldiging te stellen die heeft gezorgd voor een van de meest succesvolle presidentschappen ooit. En nog belangrijker: die niets verkeerds heeft gedaan.’ Om uit te halen naar de Democraten wil Trump de komende dagen campagne voeren in van oudsher Democratisch gezinde staten, zoals Wisconsin, die hem in 2016 steunden en zijn verkiezing mogelijk maakten.

De president wil gebruikmaken van de verdeeldheid onder de Amerikanen over zijn impeachment. Uit peilingen blijkt steeds dat er geen duidelijke meerderheid is voor zijn afzetting. Trump hamert er steeds op dat de kiezers andere zaken veel belangrijker vinden, zoals de economie en de gezondheidszorg. Hij hoopt erop dat de houding van de Democraten hem in 2020 zal helpen om opnieuw te winnen in staten als Wisconsin en Pennsylvania.