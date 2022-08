Democraten krijgen weer wat goede hoop voor Congresverkiezingen in november

Stephanie Clayton, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden in de staat Kansas, is verbluft over de uitslag van het referendum over abortus in haar staat. 60 procent stemde tegen het schrappen van het recht op abortus. Beeld via REUTERS

Liefst 60 procent van de mensen die hun stem uitbrachten, stemde tegen het voorstel het recht op abortus uit de grondwet van Kansas te schrappen. Slechts 40 procent steunde het voorstel dat de deur zou hebben opengezet voor strengere beperkingen of zelfs een verbod op abortus in de staat.

De uitslag kwam als een complete verrassing. Kansas is een traditioneel Republikeinse staat, waar Donald Trump de afgelopen twee presidentsverkiezingen met gemak won. Eerder deze week stonden de tegenstanders van abortus nog voor in de opiniepeilingen.

Het was voor het eerst dat kiezers in een Amerikaanse staat over het abortusbeleid konden stemmen sinds het Hooggerechtshof eind juni Roe v Wade terugdraaide, het befaamde vonnis waarmee het landelijke recht op abortus werd vastgelegd.

De uitslag wordt uitgelegd als een waarschuwing voor de Republikeinen, die op weg lijken bij de verkiezingen in november beide kamers van het Congres in handen te krijgen. Vooral de hoge opkomst – bijna twee keer zo hoog als bij de vorige voorverkiezingen – is een signaal voor de Republikeinen. Kennelijk zijn veel voorstanders van het recht op abortus naar de stembus gegaan om uiting te geven aan hun onvrede over het terugdraaien van Roe v Wade.

Voorverkiezingen Republikeinen

Er was al voorspeld dat het omstreden vonnis van het Hooggerechtshof een rol zou gaan spelen in de verkiezingen, maar dit was voor het eerst dat de Democraten hoopvolle cijfers in handen kregen. Of die zich ook zullen vertalen in betere resultaten voor de Democraten in november valt uiteraard nog te bezien, zeker als de VS in een recessie raken.

De Democraten putten ook een beetje hoop uit de uitslagen van de voorverkiezingen bij de Republikeinse partij die dinsdag werden gehouden in vijf Amerikaanse staten. Die duiden erop dat voormalig president Trump nog steeds een stevige greep heeft op zijn partij. De Democraten redeneren dat dat gunstig is. Dan zullen de bestorming van het Capitool en Trumps mislukte poging de macht te houden ondanks zijn verkiezingsnederlaag weer centraal komen te staan.

In Arizona wonnen in ieder geval twee kandidaten die door Trump werden gesteund in de voorverkiezingen: Blake Masters die het nu tegen een Democraat moet opnemen voor een zetel in de Senaat en Mark Finchem, die de belangrijke post van ‘secretary of state’ van Arizona hoopt te krijgen. Beide staan bekend als aanhangers van de theorie dat Joe Biden in 2020 de verkiezingszege heeft gestolen.

Finchem, die nauwe banden heeft met de ultrarechtse groep Oath Keepers, vindt zelfs dat de verkiezingszege van Biden in Arizona alsnog moet worden teruggedraaid. In zijn geval is dat wel zorgelijk: als hij de post krijgt, wordt hij verantwoordelijk voor de verkiezingen in de staat.

Een derde fanatieke Trump-kandidaat in Arizona, Kari Lake (ook wel bekend als ‘Fake’ Lake) lijkt ook op weg de Republikeinse kandidaat voor het gouverneurschap te worden.

Ongehoorzame tien

In Michigan slaagde Trump erin af te rekenen met Peter Meijer, een van de tien Republikeinse Congresleden die vorig jaar voor zijn afzetting hebben gestemd. Meijer verloor van Ron Gibbs, een fervente Trump-aanhanger. Ironisch genoeg dankte Gibbs zijn overwinning deels aan de Democraten. Zij zonden tv-spotjes voor hem uit en stemden zelfs mee in de (open) voorverkiezingen bij de Republikeinen (Dat mag in sommige staten). De Democraten hopen erop dat Trump-fanaten als Gibbs in november maar weinig kans maken bij de gewone kiezers.

Trump lijkt in de staat Washington ook op weg twee andere Republikeinen uit te schakelen die voor zijn impeachment stemden. Als zij het verliezen, zijn er nog maar twee van de ‘ongehoorzame’ tien over.