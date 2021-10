Nieuws

Democraten en Republikeinen sluiten deal over schuldenplafond, ‘shutdown’ voorkomen

De Amerikaanse overheid blijft voorlopig nog even open. Op donderdag bereikten de leiders van de Democraten en Republikeinen in de Senaat een tijdelijk akkoord over het schuldenplafond, dat naar alle waarschijnlijkheid met 480 miljard dollar wordt verhoogd. De Senaat stemde met 50 tegen 48 stemmen voor de deal. Het Huis van Afgevaardigden stemt volgende week.