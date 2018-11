Democraat van Friese afkomst Sinema brengt Trump nederlaag toe met winnen senaatszetel

Kyrsten Sinema wordt lid van de Amerikaanse Senaat. ‘Ik wil mijn Nederlandse afkomst overal brengen waar ik kom en spreek', zei ze ooit. Beeld REUTERS

De overwinning van de Democraat Krysten Sinema (42), die van Friese afkomst is, kan gevolgen hebben voor de presidentsverkiezingen van 2020. Het geeft de Democraten nieuwe hoop dat ze Arizona, al jaren een Republikeinse staat, over twee jaar kunnen winnen.

De uitslag in Arizona liet een week op zich wachten omdat Sinema heel dicht bij het aantal stemmen van haar Republikeinse tegenstander Martha McSally kwam. Deze voormalige gevechtsvlieger had gehoopt de zetel te winnen die door het vertrek van senator Jeff Flake, een criticus van Trump, was vrijgekomen.

McSally rekende zich al rijk omdat het geen enkele Democraat sinds 1988 was gelukt om senator voor Arizona te worden. De staat behoort, net als Texas, tot de hechte groep van ‘rode’ staten waarop de Republikeinse kandidaat in de presidentsverkiezingen altijd kan rekenen.

Martha McSally had gehoopt de zetel te winnen die vrijkwam nadat senator Jeff Flake, een grote criticus van president Trump, zich niet meer verkiesbaar stelde. Beeld AP

Viel Trump niet aan

Zoals verwacht leidde de Republikeinse in de eerste dagen na de stemming in de tellingen. Maar Sinema ging vanaf donderdag aan de leiding, een positie die ze sindsdien niet meer afstond. Op maandag was het verschil tussen beide kandidaten zo’n 38 duizend stemmen. Zo’n klein verschil tussen de Republikeinse en Democratische senaatskandidaat was in jaren niet meer voorgekomen.

Op maandag gaf de Republikeinse zich echter gewonnen omdat er geen hoop meer was dat ze Sinema kon inhalen. ‘Ik heb haar gefeliciteerd omdat ze, na een felbevochten strijd, de eerste vrouwelijke senator van Arizona wordt’, aldus McSally in een video op Twitter.

Een belangrijke reden voor de overwinning van Sinema is dat zij zich opvallend gematigd opstelde, in de hoop zo veel Republikeinse kiezers aan te trekken. Ook koos zij ervoor om Trump niet aan te vallen. Zij omarmde zelfs veel van zijn plannen.

In Florida moet de Republikein Rick Scott een hertelling afwachten of hij de senaatszetel heeft gewonnen. Beeld AFP

Trots op Friese afkomst

Door de overwinning van Sinema, die trots zegt te zijn op haar Friese afkomst, verandert er niet veel aan de machtsverhoudingen in de Senaat. De Republikeinen behouden hier hun meerderheid: 51 tegen 47. Wel moet Trump nu hopen dat de uitslag in twee andere staten, Florida en Mississippi, zijn kant opvalt om de Republikeinse meerderheid in de Senaat uit te breiden. Na de verkiezingen had hij zich op de borst geklopt dat de Republikeinen het zo goed hadden gedaan in de Senaat.

De uitslag in deze staten moet eveneens, een week na de verkiezingen, nog bepaald worden. Tot teleurstelling van Trump en de Republikeinen is de strijd hier ook onverwacht op een nek-aan-nekrace uitgelopen. Dit is met name opvallend in het dieprode Mississippi, een staat die Trump met groot verschil won in de presidentsverkiezingen van 2016.

De Republikeinse senator Cindy Hyde-Smith moet het in deze zuidelijke staat opnieuw opnemen tegen de Democratische oud-minister Mike Espy, omdat beiden er niet in slaagden de drempel van vijftig procent te halen. Espy kan de eerste zwarte senator van Mississippi worden sinds 1881.

In Florida is de race uitgelopen op een hertelling om te bepalen of de Republikein Rick Scott, die volop werd gesteund door Trump, zitting mag nemen in de Senaat.