Demissionair kabinet: spaarders gaan belasting betalen over daadwerkelijk rendement vermogen, en nieuwe regeling voor eigenaren tweede woning

Dat staat in de plannen die staatssecretaris Marnix van Rij van Belastingen (CDA) vrijdagmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is zijn definitieve voorstel voor de hervorming van de vermogensrendementsheffing (Belastingbox 3). Van Rij stelt voor spaartegoeden en effectenportefeuilles jaarlijks te belasten.

Voor spaartegoeden is dat een percentage (Van Rij suggereert 33 tot 37 procent) van de bijgeschreven spaarrente. De vermogensbelasting op aandelen, obligaties en andere effecten bedraagt dan hetzelfde percentage van de totale koerswinst over één kalenderjaar. Als het rendement op de effectenportefeuille in een belastingjaar per saldo negatief is, mag de belegger die verliezen verrekenen met de koerswinsten in de jaren erna. De peildatum voor de Box 3-belasting blijft 1 januari, net als nu.

Voor onroerend goed is een vermogensaanwasbelasting, waarbij de Belastingdienst jaarlijks het genoten rendement vaststelt en de bijbehorende belasting int, niet geschikt. Onroerend goed is onderhevig aan grote waardestijgingen en -dalingen in één jaar. In 2021 stegen de huizenprijzen in sommige gemeenten met wel 20 procent. Belastingplichtigen zouden dan zo’n hoge belastingaanslag krijgen dat ze die alleen kunnen betalen door het onroerend goed te verkopen – noodgedwongen misschien wel op een ongunstig moment.

Verschil tussen aan- en verkoopprijs

Van Rij kiest daarom voor een vermogenswinstbelasting op beleggingen in onroerend goed. Dat betekent dat vastgoedbeleggers pas met de fiscus afrekenen als ze hun bezit van de hand doen. De verkoper betaalt dan vermogensbelasting over het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. Onderhoudskosten worden fiscaal aftrekbaar.

Als er sprake is van verlies bij verkoop, mag de woningbezitter ook hier zijn verlies verrekenen. De jaarlijkse huurinkomsten uit verhuurd woningbezit worden bij de vermogenswinst opgeteld en bij verkoop ook in één keer belast. Bij overlijden of emigratie moet er direct met de fiscus worden afgerekend, ook als het bezit niet wordt verkocht.

Eigen woning buiten schot

De eigen woning blijft buiten schot. Daarop blijft het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting (Box 1) van toepassing.

Van Rij adviseert daarnaast een nieuwe regeling voor eigenaren van een tweede woning die ze niet verhuren. Ongeveer eenderde van de Nederlanders die een tweede woning bezitten, gebruikt die alleen als vakantiehuis. Ze incasseren dus geen huurinkomsten. Om de administratieve last voor deze groep te beperken, wil Van Rij niet-verhuurde vakantiehuizen ook forfaitair belasten. De belastingplichtige betaalt dan, net als over de eerste woning, jaarlijks een vast percentage vermogensbelasting, ongeacht de waardeontwikkeling van dat pand. Wie meer dan twee huizen bezit, moet over de derde en eventueel vierde woning wel vermogenswinstbelasting betalen, ook al zijn die panden niet verhuurd.

De vermogenswinstbelasting, waarbij de belastingplichtige dus pas afrekent als hij zijn bezit verkoopt, geldt ook voor kleine aandeelhouders (minder dan 5 procent van het aandelenkapitaal) van familiebedrijven en voor investeerders in start-up-ondernemingen. Deze groepen wil Van Rij anders behandelen dan andere aandeelhouders, omdat hun aandelen niet zo makkelijk verhandelbaar zijn als andere effecten. De overheid wil investeringen in innovatieve start-ups bovendien stimuleren.

Plannen allesbehalve zeker

Of het nieuwe regime voor de vermogensbelasting er werkelijk uit komt te zien zoals Van Rij voor ogen heeft, is allesbehalve zeker. De parlementaire behandeling laat nog even op zich wachten. Het voorstel ligt nu voor ter internetconsultatie. Dat houdt in dat belangengroepen en deskundigen de gelegenheid krijgen hun visie op het voorstel te geven.

Van Rij of diens opvolger kan het voorstel naar aanleiding van deze opmerkingen aanpassen voordat het naar de Raad van State gaat. Pas nadat de Raad van State erover heeft geadviseerd, komt het wetsvoorstel op de agenda van de Tweede Kamer.

De hervorming van de vermogensrendementsheffing is afgedwongen door de Hoge Raad, die eind 2021 oordeelde dat de manier waarop vermogens sinds 2017 in Nederland worden belast, onrechtmatig is. Omdat de Belastingdienst uitging van een fictief rendement dat de afgelopen jaren veel hoger was dan de werkelijke, zeer lage spaarrente, vond de Hoge Raad dat de overheid inbreuk maakt op het eigendomsrecht van spaarders. Sindsdien geldt een tijdelijke overbruggingsregeling waarbij spaarders minder belasting betalen dan effectenbezitters.