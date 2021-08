Deltavariant vergroot kans ernstig verloop corona bij zwangere vrouwen, vaccinatie dringend geadviseerd

De deltavariant van het coronavirus lijkt schadelijker voor zwangeren dan de eerdere varianten. Beeld AP

In totaal zijn vanaf het begin van de coronacrisis 574 zwangere vrouwen met corona opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nethoss (Netherlands Obstetric Surveillance System). Daarvan belandden 66 vrouwen op de ic en 55 op de obstetrische ‘high care’-afdeling, een afdeling speciaal voor zwangeren met ernstige complicaties.

Het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, adviseert zwangere vrouwen deze week na nieuw onderzoek met klem om zich alsnog te laten vaccineren. De vaccins zijn veilig en effectief, concludeert het CDC opnieuw op basis van nieuwe cijfers. Zo is het percentage miskramen onder gevaccineerde vrouwen vergelijkbaar met vrouwen die niet zijn gevaccineerd. ‘Het is urgenter dan ooit om te vaccineren nu de hoogbesmettelijke deltavariant ernstige gevolgen heeft voor ongevaccineerde zwangere vrouwen’, aldus CDC-directeur Rochelle Walensky woensdag in een persverklaring. In de VS is slechts 23 procent van de zwangere vrouwen gevaccineerd.

Twijfel over vaccin

Ook in Nederland maken veel zwangere vrouwen zich zorgen over de gevolgen van het vaccin voor hun baby. Vorige maand zei Liesbeth van Leeuwen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie tegen Nieuwsuur dat naar schatting minder dan de helft van de zwangeren zich laat vaccineren. Volgens de gynaecologen komt dat mogelijk door de terughoudende adviezen die zij aan het begin van de vaccinatiecampagne gaven. Hoewel de vaccins niet veel later al veilig bleken, werd de twijfel bij veel vrouwen niet weggenomen.

‘We keken de kat uit de boom’, zegt Hans Duvekot, gynaecoloog in het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de werkgroep Covid-19 & Zwangerschap. Die werkgroep buigt zich samen met het RIVM over het coronabeleid voor zwangeren. ‘In eerste instantie leek het er niet op dat gezonde zwangeren meer risico hebben op een ernstiger verloop van corona dan vrouwen die niet zwanger zijn. Maar inmiddels is dat veranderd.’ Dat komt doordat de deltavariant van het virus schadelijker lijkt voor zwangeren dan de eerdere varianten.

Vrije keuze

Of zwangeren zich wel of niet laten vaccineren, moet een vrije keuze blijven, vindt Duvekot. ‘Maar nu we een dramatische toename zien van het aantal ic-opnamen, adviseren we zwangeren met enige klem zich te laten vaccineren’. Van de vijf zwangere vrouwen die deze week op de ic werden opgenomen, toevallig allemaal in het Erasmus MC, liggen er op dit moment twee op hun buik aan de beademingsapparatuur.

Mogelijk komt het RIVM binnenkort met een verscherpt advies, zegt Kitty Bloemenkamp, gynaecoloog bij het UMC Utrecht en ook lid van de werkgroep die zich buigt over zwangeren. Het huidige standpunt van het RIVM is dat zwangeren er verstandig aan doen zich te laten vaccineren. Duvekot hoopt dat minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zijn oproep om te vaccineren ook richt aan zwangere vrouwen. ‘Die lopen immers een risico dat vergelijkbaar is met dat van 60-plussers met overgewicht. Daarvan is inmiddels 90 procent gevaccineerd.’

Hoeveel zwangere vrouwen zich in Nederland hebben laten vaccineren, is niet bekend. Het RIVM en de GGD registreren die cijfers niet. Bijwerkingencentrum Lareb plaatste een oproep aan zwangeren om zich te melden. Aan die oproep hebben tot nu toe zo’n 5.800 vrouwen gehoor gegeven, waarvan de helft ten minste één prik heeft gehad. ‘Tot nu toe zijn daarbij geen bijzondere bijwerkingen gemeld’, laat Lareb weten aan de Volkskrant.