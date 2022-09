Deloitte: ministerie was in verwarring over persoonlijk winstoogmerk Van Lienden

Sywert van Lienden. Beeld ANP - Remko de Waal

Voor anderen was dat niet duidelijk. Van Lienden zelf wekte in elk geval naar buiten toe schone schijn toen hij uitsprak dat eventuele winst ten minste gedeeltelijk ten goede zou komen 'aan een maatschappelijke bestemming'. Van dat laatste is het nooit gekomen: het drietal maakte de miljoenenwinst over op hun eigen rekeningen.

Dat concludeert accountantsbureau Deloitte na ruim een jaar onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal. Over de wijze waarop Van Lienden zich ten tijde van de deal presenteerde, verschillen binnen het ministerie de meningen.

Deloitte sprak ‘een aantal betrokkenen’ die niet in de gaten hadden dat de order uiteindelijk niet werd gesloten met Van Liendens stichting maar met diens commerciële bedrijf: Van Lienden hield in zijn correspondentie de huisstijl van de stichting aan, inclusief de vermelding ‘zonder winstoogmerk’. Zo werd volgens deze bronnen de onduidelijkheid bewust in stand gehouden.

Bestemming van het geld

Andere betrokkenen zeggen geen last te hebben gehad van die onduidelijkheid. Zij wisten dat ze zaken deden met een commercieel bedrijf en dat er winst gemaakt zou kunnen worden. In de afweging om de deal te sluiten speelde dat voor hen geen rol: op dat moment, op het hoogtepunt van de coronacrisis, ging het er slechts om zo snel mogelijk zoveel mogelijk medische beschermingsmiddelen naar Nederland te halen.

Deloitte benadrukt dat Van Lienden en zijn compagnons zelf niet eerlijk waren over de bestemming van het geld. ‘Ze hebben vóór en na het sluiten van de orders uitspraken gedaan over een winstbestemming met een maatschappelijk karakter.’

Uit het rapport blijkt dat LCH, de inkooporganisatie van de overheid, zich vanuit het ministerie zwaar onder druk gezet voelde om de deal met Van Lienden te sluiten, hoewel de inkopers daar bedenkingen tegen hadden. Verantwoordelijk minister Martin van Rijn op zijn beurt stond onder zware druk van de Tweede Kamer en de publieke opinie. ‘De opmerkingen “kopen, kopen kopen” en “maximaal inkopen” worden daarbij veel aangehaald', aldus Deloitte.

Duwtje van De Jonge

Het rapport bevestigt dat de samenwerking met Van Lienden intern werd bevorderd door minister De Jonge zelf. Binnen inkooporganisatie LCH bestond grote weerstand tegen een deal met Van Lienden, die geen ervaring had in de medische wereld en volgens de inkopers ook geen goede voorwaarden bood. Niettemin legde het departement op verzoek Van De Jonge contact met Van Lienden, zoals eerder al bleek uit vrijgegeven intern mailverkeer van een topambtenaar met de minister: ‘Op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Sywert.’

Toen dat voor Van Lienden niet tot de gewenste deal leidde en de media-persoonlijkheid zich enkele weken later op Twitter zeer kritisch uitliet over het inkoopbeleid van de overheid, gaf De Jonge persoonlijk opdracht toch weer contact op te nemen met Van Lienden. Nog diezelfde dag vond ‘een oriënterend gesprek’ plaats tussen Van Lienden en een topambtenaar. Daarop kreeg Van Lienden het verzoek een voorstel tot een deal uit te werken.

De publieke uitlatingen van Van Lienden speelden daarbij een grote rol. ‘De kritiek is te massief', appte De Jonge aan een medewerker. Ook de angst dat van Lienden parallel aan het LCH een eigen bevoorradingslijn zou gaan opzetten, was een belangrijke factor. Daarover stuurde De Jonge zijn eerder vrijgegeven bericht aan een ambtenaar: ‘Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in. Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat ‘t lukt.’

Zelf had de minister geen direct contact met Van Lienden. Dat gold wel voor minister Van Rijn voor Medische Zorg, die persoonlijk met Van Lienden praatte over de uiteindelijke order. Van Rijn benadrukt tegenover Deloitte dat in dat gesprek niet is gesproken over ‘de aard van de entiteit waarmee het voorstel tot stand zou moeten komen'. Hij was niet bezig met de vraag of hij zaken deed met een stichting of met een commercieel bedrijf.