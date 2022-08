Deliveroo wil weg uit Nederland: maaltijdbezorger wist ‘geen sterke lokale positie’ te veroveren

Deliveroo-bezorgers in Nijmegen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Onder maaltijdbezorgers woedt al jaren een felle concurrentiestrijd: wie niet razendsnel uitgroeit tot een van de grootsten, wordt uit de krappe markt geduwd, is het idee. In 2018 gooide het Duitse Foodora de handdoek al in de ring. Nu volgt Deliveroo, wiens fietskoeriers herkenbaar zijn aan hun mintgroene rugzakken met kangoeroe-logo. Met het vertrek blijven in Nederland alleen Thuisbezorgd en Uber Eats over als grote maaltijdbezorgers.

Deliveroo verzorgt hier in dertig steden de bezorging voor ongeveer 3.400 restaurants en boodschappendiensten. Daarvoor heeft het ongeveer 4.500 actieve bezorgers en vijftig andere medewerkers in dienst. Het is allemaal niet genoeg: Deliveroo heeft in Nederland naar eigen zeggen ‘geen sterke lokale positie’. De maaltijdbezorger richt zich liever op regio’s waar met meer zekerheid winst te maken valt. Enorm rouwig zal de bedrijfstop hier niet om zijn: Nederlanders zijn goed voor slechts 1 procent van al het geld dat wereldwijd op het platform wordt uitgegeven.

Kritische investeerders

Dat Deliveroo juist nu de stekker eruit wil trekken, is geen toeval, zegt Dirk Mulder, sectorspecialist detailhandel bij ING. Het gaat maaltijdbezorgers lang niet meer zo voor de wind als tijdens de coronalockdowns, toen restaurants de deuren gesloten moesten houden. Door de hoge inflatie zal een deel van de klanten naar verwachting ook nog eens minder geld overhouden om maaltijden te laten bezorgen.

Nu het door de stijgende rente weer aantrekkelijker is geworden om te sparen en staatsobligaties te kopen, worden investeerders bovendien kritischer, ziet hij. Ze vragen bedrijven als Deliveroo om het meer op veilig te spelen en op relatief korte termijn winstgevend te worden. ‘Dat betekent: keuzes maken. Kosten omlaag brengen en kijken of een land nog wel de moeite waard is om marktaandeel in te veroveren.’

Bezorgers in vaste dienst

Wat volgens de econoom meespeelt, is dat Deliveroo zijn Nederlandse bezorgers na dit jaar waarschijnlijk in dienst zou moeten nemen. Nu huurt het bedrijf ze nog in als zelfstandigen, maar het Amsterdamse gerechtshof oordeelde in december dat ze in de praktijk gewoon werknemers zijn.

De Hoge Raad buigt zich op dit moment over de kwestie, omdat Deliveroo in cassatie ging. De advocaat-generaal, een belangrijke adviseur van de Hoge Raad, concludeerde in juni dat de eerdere uitspraak deugt. Het zit er dus dik in dat Deliveroo zijn bezorgers inderdaad in dienst zou moeten nemen, met vakantiegeld, doorbetaalde wachttijd en alle andere regelingen die erbij horen. Mulder: ‘Dat dreigt een bom onder het verdienmodel te leggen.’

Of de Nederlandse markt groot genoeg is voor de achterblijvers, Thuisbezorgd en Uber Eats, zal moeten blijken, zegt hij. Daarbij geldt dat ze niet alleen met elkáár concurreren. Zo gaan steeds meer restaurants hun eigen maaltijden bezorgen uit onvrede over het percentage dat ze aan maaltijdbezorgers moeten afstaan, zegt Mulder. Bovendien bestelt een deel van de consumenten maaltijden, omdat ze geen tijd nemen voor boodschappen, een behoefte waarin ook supermarkten steeds vaker voorzien met thuisbezorging.

Nederland is uiteindelijk wél een heel interessant land voor maaltijdbezorgers, vervolgt hij. De afstanden zijn hier immers klein en de fietsinfrastructuur is goed. ‘En Nederlanders zijn, mede dankzij het uitstekende internet, gewend om via hun mobiel bestellingen te doen.’