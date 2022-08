Deliveroo stopt, maar de bezorgers gaan zelfstandig door: ‘Dít is vrijheid’

Martijn Müller heeft zijn T-shirt van zijn eigen coöperatie bestellenbij.nl alvast aan. Donderdag gaat hij daarmee van start. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Schijnzelfstandige, slaaf van het algoritme, dwangarbeider van de weg. Deliveroo-bezorger Martijn Müller (38) en zijn collega’s zijn de afgelopen jaren op veel manieren getypeerd, meestal niet vleiend. Maar als de koerier deze avond op zijn elektrische scooter door de binnenstad van Nijmegen scheurt, met drie porties dampende burritos in zijn warmhoudtas en een lichte bries langs de wangen, heeft hij een heel andere manier om zijn bezorgwerk te omschrijven: ‘Dít is vrijheid’, grijnst hij. ‘Mijn brein gaat hier heel goed op.’

Dus toen Deliveroo begin deze maand bekendmaakte vanaf november alle activiteiten in Nederland te staken, besloot de rider eigen platform op te starten. ‘Want als we dan toch zelfstandig ondernemers worden genoemd, kun je maar beter gaan ondernemen’, vindt hij. ‘Bestellenbij’ heet de coöperatie die hij oprichtte met twee andere koeriers uit zijn stad. Alle zzp-ende bezorgers kunnen zich erbij aansluiten. Vanaf donderdag zullen zij kookschuwe klanten voorzien van de maaltijden van dertien restaurants, voorlopig nog naast hun activiteiten voor Deliveroo.

Müller en zijn collega’s zijn niet de eerste platformwerkers die een coöperatie oprichten. Toen Deliveroo zich in 2019 terugtrok uit Berlijn, deden hun Duitse collega’s hetzelfde. In Frankrijk proberen lokale diensten als Naofood in Nantes en Les Coursiers Montpelliérains in Montpellier het monopolie van de buitenlandse bezorgreuzen te doorbreken. New Yorkse Uber-chauffeurs richtten vorig jaar The Drivers Cooperative op.

Sociaal vangnet

Met hun lokale initiatieven willen de platformwerkers een tegenwicht bieden aan hun voormalige werkgevers uit Silicon Valley. Die bestormden ruim een decennium geleden de markt met maar één doel: zo snel mogelijk de grootste worden. Behangen met durfkapitaal haalden spelers als Uber en Deliveroo klanten binnen tegen bodemtarieven. De prijs voor die concurrentiestrijd werd betaald door de werkenden: zij moesten zich verzelfstandigen en verloren daarmee hun sociale vangnet.

Maar de platformbedrijven hebben nu wind tegen. In steeds meer landen zetten rechters een streep door het werken met (schijn)zzp’ers. Zo oordeelde het Amsterdamse hof dit jaar dat Deliveroo-bezorgers in loondienst moeten. Dat zou betekenen dat het miljardenbedrijf voor hen werkgeverspremies moet afdragen. Het is dus waarschijnlijk geen toeval dat het bedrijf zich per november terugtrekt uit Nederland: precies een maand voordat de Hoge Raad zich over de kwestie uitspreekt. Daarmee zou het platform claims voor achterstallig loon en premies mogelijk net ontlopen.

Ook de economische wind is gedraaid. Dankzij de renteverhoging is geld lenen niet langer goedkoop. ‘Om de grootste te worden, moeten de grote spelers fors blijven investeren in marketing, ict en rechtszaken, maar dat geld is er nu niet’, stelt lector stadslogistiek Walther Ploos van Amstel. Sterker nog: investeringen moeten worden terugverdiend. Dat maakt dat bedrijven zich moeten richten op markten die op korte termijn winstgevend zijn. ‘Je ziet over de hele wereld dat daardoor één of twee grote spelers overblijven en daarnaast lokale platforms ontstaan, die hebben hier geen last van.’

Algoritme

Met hun platform willen Müller en zijn compagnons voorkomen dat de bezorgmarkt ‘een speelbal van de machtige multinationals’ blijft. ‘Wij willen leren van wat er bij die andere bedrijven fout gaat en dat verbeteren’, zegt hij terwijl hij richting de Pizzabakkers bromt. Neem bijvoorbeeld dat algoritme van Deliveroo, dat nu dicteert dat hij een pizza met Toscaanse venkelsalami moet ophalen die pas over 25 minuten klaar blijkt. ‘Het is handiger als ik nu eerst langs een ander restaurant ga. Maar dat begrijpt het systeem niet. En als ik dan via de chat contact probeer te krijgen met de helpdesk, krijg ik ’s ochtends iemand in Suriname, en ’s avonds op de Filipijnen. Die hebben geen idee hoe het er hier aan toegaat.’

Müller wil dat het algoritme niet langer de baas is, maar in dienst staat van de bezorgers. Zo kunnen alle bezorgers straks de binnenkomende bestellingen zien: wie hem als eerste accepteert, mag hem uitvoeren. Nog zo’n ergernis waarmee hij afrekent: de ondoorzichtige tarieven. Bestellenbij werkt met een vaste prijs per kilometer. Daarmee zou een bezorger op de fiets 16 euro per uur moeten kunnen verdienen en (als dat gemaakt wordt) een deel van de winst, dat is meer dan de 11,88 euro die hij deze avond in zijn eerste uur voor Deliveroo bij elkaar bezorgt.

Dat betekent niet dat het restaurant meer kwijt is voor bezorging via zijn platform: de commissie is met 25 procent juist lager. Hoe dat uit kan? Müller lacht. ‘Ik vraag me af waarom het bij anderen niet kan. Misschien omdat ze duurbetaalde directeuren, accountmanagers en een grachtenpand hebben, maar dat is vast te simplistisch gedacht.’

Ook Ploos van Amstel is overtuigd. ‘Jarenlang was de gedachte: mensen willen één appje hebben met een enorme keuze aan restaurants’, zegt hij. ‘Maar dat klopt niet: als ik een maaltijd wil bestellen, wil ik gewoon de keuze hebben uit een paar restaurants in de buurt waarvan ik weet dat ze bijvoorbeeld goede sushi maken. Nu is de hele eerste pagina van Thuisbezorgd gevuld met dark kitchens (productiekeukens waar uitsluitend wordt gekookt voor bezorging, red).’

David en Goliath

Platformonderzoeker Niels van Doorn juicht de nieuwe concurrentie toe op een markt waar steeds minder spelers overblijven, maar betwijfelt of ‘David het zal winnen van ‘Goliath’. ‘Natuurlijk, die jongens hoeven er niet zoveel geld in te steken en er dus ook niet zoveel uit te halen, maar het zal wel moeilijk worden op te schalen en dezelfde service te bieden.’ Bovendien, zo vervolgt hij: ‘De zorgen die bij die andere platformen speelden, spelen nu ook: want hoe bouw je voor 16 euro per uur sociale zekerheid op?’

Voor Müller en zijn compagnons gaat het er niet om dat ze de grootste worden. ‘Het gaat mij er simpelweg om dat we hier zelf een leuke baan aan kunnen overhouden’, zegt hij. ‘En ja, natuurlijk zou het fijn zijn als we na jaren waarin we ondernemersrisico hebben gelopen nu ook eens een beloning krijgen als het goed gaat.’