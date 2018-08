Delftse ‘meedogenloze’ topcrimineel is doodgeschoten, schutter nog niet gevonden

De man die dinsdag werd doodgeschoten in Delft, is de Delftse crimineel Karel Pronk. Advocaat Jan-Hein Kuijpers bevestigde later dat zijn voormalige cliënt nabij een koffiehuis aan zijn schotwonden is overleden. De politie is nog op zoek naar de schutter.

Op Twitter schreef misdaadverslaggever Peter R. de Vries over Pronk: ‘Zeer zware jongen, topcrimineel die betrokken was bij geruchtmakende ontsnappingen en wiens naam bij talloze afrekeningen werd genoemd.’

Omstanders die op de schietpartij waren afgekomen, zijn tegen het AD en De Telegraaf duidelijk over het slachtoffer. Ze schetsten Pronk als een meedogenloze crimineel, met wie ze liever niet gezien werden vanwege de kans om ‘meegenomen’ te worden bij een wraakactie. Ook al was Pronk al jaren ‘met pensioen’, zoals Kuijpers tegen het ANP zei.

Van Kruimeldief tot drugsbaron

Pronk begon als kruimeldief en richtte zich later op de drugshandel, zegt misdaadreporter Hendrik Jan Korterink, die hem meerdere keren sprak. Hij wil Pronks rol in de criminaliteit niet groter maken dan die is. ‘Ze noemen hem de Haagse Holleeder, maar dat vind ik overdreven. En meedogenloos? Ja, dat denk ik toch wel als je leest hoe die orchideeënkweker toen is omgebracht.’

In 1991 wordt Pronk veroordeeld tot twintig jaar celstraf, vanwege de moord op een Rijswijkse orchideeënkweker. Een andere crimineel zou daartoe de opdracht hebben gegeven, al wilde Pronk de klus volgens Korterink aanvankelijk zelf klaren.

‘Als er in de buurt van Delft iets gebeurt, denken ze altijd aan mij’, zei Pronk in mei nog tegen Korterink. Aanleiding was een schietpartij in de Delftse wijk Wippolder, waarbij iemand lichtgewond raakte.

Geen vijanden

Pronk kon zich niet voorstellen dat hij het doelwit zou zijn geweest. ‘Ik heb geen vijanden en ik was in Brabant’, zei hij tegen Korterink. Dinsdag kwam hij alsnog aan zijn einde. Rond tien over half twaalf ’s ochtends zou er drie tot vijf keer op hem zijn geschoten. Reanimatie van het ambulancepersoneel, nabij het koffiehuis aan het Kalverbos, mocht niet meer baten.

De afgelopen maanden werd Delft door meerdere schietpartijen opgeschrikt. Onder meer een coffeeshop en een zonnestudio werden beschoten. Bij dezelfde coffeeshop ontplofte een handgranaat. Burgemeester Van Bijsterveld liet de zonnestudio en de coffeeshop sluiten.

Pronk komt na zijn celstraf vanwege de moord op de kweker in 2006 vrij en verhuist naar Spanje, maar keert terug naar Nederland omdat zijn dochter zou worden bedreigd. Samen houden ze zich een half jaar schuil, totdat de politie een inval doet bij Pronk. Er wordt een vuurwapen in beslag genomen. De rechter veroordeelt hem in 2009 tot zes jaar gevangenisstraf, vanwege het leiden van een criminele organisatie, wietteelt en het bezit van een wapenarsenaal.

Ontsnapping

Pronk ontsnapte tot twee keer toe uit de gevangenis, onder meer doordat gevangenispersoneel werd gegijzeld. Bij een van zijn ontsnappingen kreeg hij hulp van zijn toenmalige zwager, een glazenwasser, die zijn ladder tegen de gevangenismuur had gezet. Ook hij werd later omgebracht.

Pronk had achter de gevangenismuren regelmatig contact met bekende criminelen als de Heineken-ontvoerders Cor van Hout en Jan Boellaard, Stanley Hillis en de ontvoerder van Toos van der Valk. ‘We zaten daar met de crème de la crème’, zei hij in Korterinks boek over Van Hout. Volgens Pronk was het ‘vrijheid, blijheid’ in de Scheveningse gevangenis. Het zou de veroordeelden zelfs zijn gelukt een gezichtsbruiner binnen te smokkelen.