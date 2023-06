Delft profiteerde sterk van slavernij, blijkt uit eigen onderzoek, gemeente biedt nog geen excuses aan

Ook Delft is sterk verweven met de slavernijgeschiedenis, concludeert een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het onderzoek werd dinsdagavond gepresenteerd. Individuele Delftenaren, bedrijven en instellingen in de stad, en de stad zelf hebben geprofiteerd van de handel in tot slaafgemaakten. Van het verdiende geld lieten rijke burgers grote huizen in en om de stad bouwen.

De gemeente gaat nog niet direct over tot het aanbieden van excuses. Tegenover persbureau ANP zegt een woordvoerder in de tweede helft van dit jaar met een reactie te komen. Andere steden bieden binnenkort wel excuses aan, zoals Vlissingen en Middelburg. Dat doen ze op 1 juli tijdens Keti Koti, als het 150 jaar geleden is dat de slavernij feitelijk ten einde kwam. Andere gemeenten zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben al excuses aangeboden, net als De Nederlandsche Bank, ABN Amro en de Nederlandse staat.

In Delft werden producten uit de koloniën verhandeld die door slavenarbeid tot stand waren gekomen, aldus het onderzoek. Ook had Delft pakhuizen en kantoren van zowel de West-Indische Compagnie (WIC) als de Oost-Indische Compagnie. Het stadsbestuur werd samengesteld en bestond voor een groot deel uit bewindhebbers van de VOC en de WIC.

De stad Delft had geen aandelen in een van beide compagnieën, maar individuele bestuurders wel. Ook de Weeskamer, die boedels van kinderen zonder ouders beheerde, investeerde in de VOC en de WIC. De Weeskamer was een onderdeel van het stadsbestuur. Onafhankelijke liefdadigheidsinstellingen hadden eveneens aandelen.

Onderzoekers Nancy Jouwe, Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis wijzen ook op de particuliere betrokkenheid van Delftenaren bij de slavernij. Veel Delftenaren bezaten tot slaafgemaakten en reisden naar de koloniën met compagnieschepen. Ook hadden de WIC en VOC veel Delftenaren in dienst. Het onderzoek concludeert dan ook dat ‘in een stad als Delft iedereen wist, of kon weten, dat slavernij bestond en wat het inhield’.

Joram Bolle