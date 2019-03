Dekker trekt het boetekleed aan

Beeld Volkskrant

RAPPORT VAN DE DAG

Na de missers rond Michael P. komt het crisismanagement

Fout op fout is gestapeld bij het detentieverloop van Anne Fabers moordenaar Michael P., zo blijkt uit vernietigende rapporten van onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De verantwoordelijke minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming kan niet anders dan schuldbewust het hoofd buigen.

De VVD-bewindspersoon volgt daarbij nauwgezet de zogenoemde ‘drie A’s’ van succesvol crisismanagement: Acknowledge, Apologise, Act, oftewel: erken, verontschuldig, handel. Zo neemt Dekker onomwonden alle kritiek en aanbevelingen van de OVV, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd over.

Korte samenvatting van de missers die in de rapporten worden genoemd: Michael P. wist in een eerder proces wegens een zeer gewelddadige dubbele verkrachting in 2010 terbeschikkingstelling (tbs) te ontlopen door het weigeren van een psychisch onderzoek. Daardoor kreeg hij alleen een gevangenisstraf opgelegd, hoewel de rechtbank meende dat de samenleving ‘zo lang mogelijk’ tegen hem beschermd moest worden.

Toen P. tegen het einde van zijn celstraf toe was aan resocialisatie, ging het volledig mis met de informatieoverdracht tussen de gevangenis in Vught en de kliniek in Den Dolder die hem overnam. Daardoor werd hij in Den Dolder gebrekkig gevolgd en behandeld, onder meer doordat P. zelf kon beslissen welk deel van zijn dossier werd doorgestuurd. Het deel over zijn seksuele problemen bleef achter in Vught en P. had binnen enkele maanden grote vrijheid om zich ook buiten het terrein van de instelling te begeven, totdat hij Anne Faber tegen het lijf liep.

Dekker heeft in een persoonlijk gesprek met de geschokte familie van Anne Faber namens de overheid zijn excuses aangeboden. Daarnaast heeft de VVD-bewindspersoon gisteren ook alle fractiespecialisten in de Tweede Kamer persoonlijk gebeld om ze op de hoogte te stellen van de bevindingen. Verder heeft de VVD’er al maatregelen genomen toen hij de eerste conceptversies van de rapporten onder ogen kreeg. De toegekende vrijheden van 21 in klinieken geplaatste gedetineerden zijn preventief ingetrokken of opgeschort, omdat de dossiers niet op orde waren.

Er zal ongetwijfeld nog een zeer kritisch Kamerdebat volgen. De verwachting is niet dat de positie van Dekker in het geding komt.

OFFER VAN DE DAG

De architect heeft het gedaan

De verbouwingsstress zit er al goed in bij de Eerste en Tweede Kamer. Iedereen is vooral doodsbenauwd voor de toorn van het volk als de noodzakelijke renovatie van het Binnenhof straks onverhoopt te duur uitvalt. Niemand wil gezien worden als verbrasser van belastinggeld, zeker niet als het om zoiets futiels gaat als het democratische hart van Nederland. Om de kosten te drukken is al besloten om minstens vijf jaar te verhuizen naar een leegstaand ministerie. Een gefaseerde verbouwing, waarbij het parlement wel kan blijven functioneren op het Binnenhof, is eerder zonder pardon van de hand gewezen: veel te duur.

De nieuwste bedreiging voor de naar zuinigheid hunkerende Kamerleden: architecten. De Eerste Kamer had de primeur: architect Liesbeth van der Pol werd onlangs onverbiddelijk op een zijspoor gezet, onder ander omdat ze naar verluidt een ander aircosysteem wilde installeren en een nieuwe trap wilde bouwen. Veel te duur. De Tweede Kamer kon niet achterblijven en heeft nu ook een architect geofferd op het altaar van zuinigheid: Ellen van Loon, van het bureau van Rem Koolhaas. Zij lijdt aan ‘grootheidswaanzin’, zo laten bronnen weten aan het AD. Anoniem uiteraard, want zo zijn de manieren op het Binnenhof. Van Loon wilde onder andere een tropische tuin aanleggen. Veel te duur.

Dat de strijd tegen kostenoverschrijdingen en vertraging bij voorbaat verloren is, weet iedereen die weleens een badkamer heeft laten installeren, maar de Kamerleden hebben in elk geval een duidelijk signaal afgegeven: aan de politici ligt het dit keer niet. De architecten hebben het gedaan. En anders straks wel de aannemers.

MUZIEK VAN DE DAG

Baudet steunt popzenders

VVD, D66 en Forum voor Democratie adverteerden veruit het meest bij de laatste provinciale verkiezingen, zo blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Nielsen. De VVD gaf het meest uit aan tv, D66 het meest aan buitenreclame en FvD het meest aan radio. Zo adverteerde de partij van Baudet voor tienduizenden euro’s op de muziekzenders 100% NL, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio en Sublime FM. Toch opmerkelijk, aangezien voorman Thierry Baudet vandaag in een zeer uitgebreid interview met Die Weltwoche weer zijn weerzin uitspreekt over popmuziek. ‘Natuurlijk luister ik daar niet naar. Het is onmogelijk om er naar te luisteren!’

Eerlijk is eerlijk: FvD heeft ook een beetje geadverteerd op Classic FM. Voor 1710 euro om precies te zijn.

