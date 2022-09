Deken Evert Jan Henrichs bij afscheid: meer advocaten bedreigd na moord Peter R. de Vries

Politieagenten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, vlak na de aanslag op Peter R. de Vries op 6 juli 2021. Beeld Joris van Gennip / ANP

‘Bij mij hebben zich het afgelopen jaar zo’n tien bedreigde advocaten gemeld’, vertelt Henrichs. ‘Twee maanden geleden waren dat er zelfs drie in anderhalve week. Cliënten zijn geïnspireerd door de moorden op Derk Wiersum en De Vries. Ze dreigen bij hun advocaat: als je niet doet wat ik zeg, dan kom ik met mijn mitrailleur.’

Volgens de deken gaat het vooral om familierechtadvocaten. ‘Bij een vechtscheiding wordt bijvoorbeeld de advocaat van de echtgenote bedreigd door de echtgenoot. Zulke mensen zijn gefrustreerd. Vroeger uitte zich dat in scheldpartijen, nu in echte doodsbedreigingen. Die worden vaak geuit in e-mails, zo dom zijn ze wel. Het past in de trend van verhuftering van de maatschappij, zoals je die dreigingen nu ook ziet tegen politici en wetenschappers.’

Meldlijn voor advocaten

Voor dit soort zaken kunnen raadslieden ook een meldlijn bellen, van de Nederlandse Orde van Advocaten. ‘Die kan weinig doen op het gebied van beveiliging’, legt hij uit. ‘Lokale dekens kunnen dat wel: ik bel de hoofdofficier, de rechercheofficier of de lokale beleidsadviseur Bewaken, Beveiligen en Crisisbeheersing voor een snelle veiligheidsanalyse. We proberen als deken te kijken welke te bewandelen route de beste is, en helpen bij het doen van aangifte bij het juiste loket.’

De liquidatie van Derk Wiersum, in 2019, was een keerpunt, zegt Henrichs, die de afgelopen vier jaar toezicht hield op ruim zesduizend advocaten in het arrondissement Amsterdam. ‘Het vanzelfsprekende plezier in het vak, de onbevangenheid, is voor een deel verdwenen. Advocaten kijken soms over hun schouder, zijn angstig voor wat er kan gebeuren. Sommigen hebben een andere specialisatie gekozen omdat ze denken: strafrecht is niet leuk meer. Anderen zijn vervroegd gestopt.’

Integriteit onder vakgenoten

Als deken was hij veel bezig met integriteit onder vakgenoten. Zo initieerde hij een discussie over het verdedigen van meerdere verdachten van één organisatie, wat volgens hem ‘minstens de schijn wekt’ van belangenverstrengeling. Daarover werkt het landelijk Dekenberaad nu richtlijnen uit. Ook is het aantal tuchtzaken, onder meer aangespannen door hemzelf, over het gebrek aan professionele distantie tot een cliënt, de laatste jaren sterk toegenomen. ‘Advocaten moeten wennen aan het idee dat het niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen ze integer vindt. We worden heel kritisch bekeken door de buitenwacht.’