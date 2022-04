Deken: advocatenkantoor Houthoff overtrad niet de sanctieregels tegen Rusland

Het kantoor van Houthoff aan de Amsterdamse Zuidas. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Naar aanleiding van een verhaal in de Volkskrant over Houthoff liet de Amsterdamse deken een externe deskundige de herstructurering bekijken. Die heeft vastgesteld dat Houthoff daaraan voorafgaand ‘zorgvuldig en adequaat onderzoek ‘ heeft gedaan naar ‘de toelaatbaarheid van hun betrokkenheid bij die transactie’, zo schrijft de deken. Vanwege de geheimhoudingsplicht kan hij verder niet ingaan op de bevindingen van de externe deskundige.

De toen geldende sancties, ingesteld na de Russische inval op de Krim, verboden kantoren om te helpen bij de uitgifte van en het verhandelen van effecten of het uitgeven daarvoor voor partijen die op de sanctielijst staan, zoals de Sberbank. Voor de redding van het Kroatische bedrijf Agrokor tuigde Houthoff een ingewikkelde structuur op, met leningen die omgezet konden worden in aandelen en opties, en die uiteindelijk bedoeld waren voor de Sberbank. Juristen die eerder op verzoek van de Volkskrant de structuur bekeken, meenden dat wel sprake was van het overtreden van de sanctieregels.

Houthoff verbrak relatie met Russische staat wegens oorlog Oekraïne

Advocatenkantoor Houthoff besloot onlangs om vanwege de oorlog in Oekraïne de relatie met de Russische staat en daaraan verbonden personen en bedrijven te verbreken. Het kantoor stond jarenlang de Russische staat bij in juridische procedures en had ook Russische ondernemingen, zakenmannen en Russische staatsbanken als klant. De Russische clientèle vormde zo’n groot deel van de omzet van het kantoor, dat het een speciale afdeling had met Russisch sprekende advocaten.

De Russische clientèle kwam het kantoor wel vaker op kritiek te staan, bijvoorbeeld na het neerschieten van de MH17 door pro-Russische rebellen. Onder advocaten werd het kantoor al jaren het Kremlin-kantoor genoemd. Houthoff zag de afgelopen jaren geen aanleiding om afscheid te nemen van de zeer winstgevende Russische klanten. Zo stond het kantoor al jaren Rusland bij in de slepende procedure rond het door de Russische staat onteigende oliebedrijf Yukos. Een andere klant was Gazprom.